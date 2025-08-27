Κόσμος

Πιλότος F-35 έκανε 50λεπτη τηλεδιάσκεψη εν πτήσει με μηχανικούς πριν το μαχητικό συντριβεί στην Αλάσκα – Δείτε το βίντεο

Ο πιλότος πρόλαβε και εκτινάχθηκε με ασφάλεια, έχοντας μόνο μερικά ελαφρά τραύματα
Ένας πιλότος F-35 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας είχε 50 λεπτά τηλεδιάσκεψη την ώρα της πτήσης με μηχανικούς της Lockheed Martin προσπαθώντας να διορθώσει ένα πρόβλημα με το μαχητικό του, προτού εκτιναχθεί και το αεροσκάφος συντριβεί στο έδαφος στην Αλάσκα νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με έκθεση ατυχήματος που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτήν την εβδομάδα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 28 Ιανουαρίου στην αεροπορική βάση Eielson στην Αλάσκα και καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει το F-35 να χάνει ύψος κάθετα και να συντρίβεται. Ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια, έχοντας μόνο μερικά ελαφρά τραύματα.

Η έρευνα της Πολεμικής Αεροπορίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτία της συντριβής ήταν η παρουσία πάγου στο σύστημα προσγείωσης, που εμπόδισε τη σωστή λειτουργία του. Σύμφωνα με την αναφορά, το πρόβλημα εμφανίστηκε λίγο μετά την απογείωση, όταν το σύστημα προσγείωσης δεν μπόρεσε να ανασυρθεί πλήρως.

Όταν ο πιλότος προσπάθησε να το κατεβάσει ξανά, η μύτη του τροχού «κλείδωσε» και οι επανειλημμένες προσπάθειες διόρθωσης έκαναν το λογισμικό του αεροσκάφους να «θεωρήσει» ότι βρισκόταν στο έδαφος, με αποτέλεσμα να μεταβεί αυτόματα σε «λειτουργία εδάφους» ενόσω βρισκόταν στον αέρα. Το αεροσκάφος έγινε ανεξέλεγκτο, οδηγώντας τελικά τον πιλότο στην απόφαση να εκτιναχθεί.

Πριν εγκαταλείψει το αεροσκάφος, ο πιλότος είχε επικοινωνήσει μέσω τηλεδιάσκεψης με πέντε μηχανικούς της Lockheed Martin, ανάμεσά τους έναν ανώτερο μηχανικό λογισμικού, έναν μηχανικό ασφάλειας πτήσεων και τρεις ειδικούς σε συστήματα προσγείωσης.

Κατόπιν οδηγιών, δοκίμασε δύο «touch and go» προσγειώσεις με την ελπίδα να επαναφέρει τον μπλοκαρισμένο τροχό. Οι απόπειρες όχι μόνο απέτυχαν, αλλά ακινητοποίησαν και τους δύο κύριους τροχούς προσγείωσης.

Πληροφορίες από CNN

