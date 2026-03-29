Πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς «έκαναν φτερά» από έπαυλη στην Πάρμα: 4 μασκοφόροι μπήκαν από την κύρια είσοδο, έκλεψαν και εξαφανίστηκαν

Έρευνες των αρχών σε βιντεοληπτικό υλικό γίνονται για να εντοπιστούν οι 4 διαρρήκτες
Ένας από τους πίνακες που κλάπηκαν / Χ

Κινηματογραφική ληστεία, με «θύματα» 3 πίνακες σημειώθηκε στη βόρεια Ιταλία, όταν τέσσερις μασκοφόροι μπούκαραν σε έπαυλη κοντά στην Πάρμα και «σήκωσαν» έργα ανεκτίμητης αξίας.

Το χτύπημα έγινε τη νύχτα της Κυριακής 22 Μαρτίου, ξημερώματα Δευτέρας, στο Ίδρυμα Magnani Rocca, στην πόλη Τραβερσέτολο κοντά στην Πάρμα. Οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πύλη της έπαυλης, μπήκαν στους εκθεσιακούς χώρους και μέσα σε ελάχιστο χρόνο αφαίρεσαν τρεις πίνακες σπουδαίων ζωγράφων, πριν εξαφανιστούν μέσα από το πάρκο του μουσείου.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, πρόκειται για τα έργα «Τα Ψάρια» του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, «Νεκρή φύση με κεράσια» του Πολ Σεζάν και «Οδαλίσκη στη βεράντα» του Ανρί Ματίς, τρία έργα που θεωρούνται εξαιρετικά πολύτιμα.

 

 

Οι καραμπινιέροι έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, «σαρώνοντας» υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο του μουσείου όσο και της γύρω περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών, σε συνεργασία με το ειδικό τμήμα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Ίδρυμα Magnani Rocca φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές συλλογές τέχνης στην Ιταλία, με έργα κορυφαίων δημιουργών όπως οι Ντύρερ, Ρούμπενς, Βαν Ντάικ, Γκόγια, Μονέ και Μοράντι, γεγονός που κάνει τη ληστεία ακόμη πιο εντυπωσιακή και προκαλεί ανησυχία στον κόσμο της τέχνης.

