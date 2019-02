Pink Floyd – Roger Waters: Σταματήστε το πραξικόπημα του Τραμπ στη Βενεζουέλα!

O ροκ σταρ των Pink Floyd, γνωστός για τις πολιτικές του παρεμβάσεις, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό μία αφίσα, αναγγέλλοντας μια “έκτακτη διαμαρτυρία” στη Νέα Υόρκη.

Ο Γουότερς κατηγορεί τις ΗΠΑ για καταστροφή της “πραγματικής δημοκρατίας” και ζητά από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να “αφήσει ήσυχο το λαό της Βενεζουέλας”.

Ο πρώην επικεφαλής του θρυλικού συγκροτήματος στην ανάρτησή του στο Twitter τόνισε χαρακτηριστικά: “… το 1% θέλει να λεηλατήσει το πετρέλαιό τους”.

Το αστέρι της παγκόσμιας μουσικής σκηνής αντιπαρατέθηκε ανοιχτά, τόσο στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία.

Στο ίδιο post, ο Ρότζερ Γουότερς ανέβασε μαζί μία φωτογραφία από διαδήλωση κατά της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που έγινε μπροστά στην έδρα του ΟΗΕ, τη Νέα Υόρκη.

A note from Roger:

THIS IS TODAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.

US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV

— Roger Waters (@rogerwaters) February 3, 2019