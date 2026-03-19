Πιτ Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα το μεγαλύτερο κύμα της επίθεσης

Οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν είπε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στη συνένετεξη Τύπου που έδωσε (19.03.2026) και δήλωσε ότι οι στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν δεν έχουν αλλάξει από την έναρξη των επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου. Τόνισε ακόμα ότι σήμερα θα είναι το μεγαλύτερο κύμα της επίθεσης και ότι οι «αχάριστοι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Χέγκσεθ ξεκίνησε τις δηλώσεις για την πορεία του πολέμου στο Ιράν αποτίοντας φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους. «Θα το φέρουμε εις πέρας. Θα τιμήσουμε τη θυσία τους. Η θυσία τους δεν κάνει παρά να ενισχύει τη δέσμευσή μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι οι στόχοι παραμένουν η καταστροφή των ιρανικών πυραυλικών εκτοξευτών, της αμυντικής βιομηχανικής υποδομής και του ναυτικού της χώρας, καθώς και η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Συγκρίνοντας το ιρανικό καθεστώς με τη Χαμάς στη Γάζα, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Ιράν έχει επενδύσει μεγάλα ποσά σε τούνελ, πυραύλους, βλήματα και ντρόουν.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι ΗΠΑ τα εντοπίζουν και τα εξουδετερώνουν «μεθοδικά, αδυσώπητα και συντριπτικά, όπως κανένας άλλος στρατός στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν πλήξει μέχρι σήμερα πάνω από 7.000 στόχους στο Ιράν, προσθέτοντας ότι σήμερα αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα επιθέσεων.

«Και πάλι, σήμερα θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής σειρά επιθέσεων, όπως και χθες», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι οι αεροπορικές άμυνες του Ιράν είχαν «ισοπεδωθεί» και η αμυντική βιομηχανική του βάση «καταστράφηκε ολοσχερώς».

«Οι δυνατότητές μας συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ εκείνες του Ιράν συνεχίζουν να φθίνουν», δήλωσε.

Χέγκσεθ: Ο κόσμος θα έπρεπε να λέει «ευχαριστώ» στον Τραμπ

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει ή βυθίσει τουλάχιστον 120 ιρανικά πολεμικά πλοία, με τον στόλο τους να «μην αποτελεί πλέον παράγοντα» και τα υποβρύχιά τους να «έχουν εξαφανιστεί».

«Ενα καθεστώς όπως αυτό, που αρνείται να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, δεν είναι μόνο περιφερειακό πρόβλημα, είναι άμεση απειλή για την Αμερική, για την ελευθερία και για τον πολιτισμό», είπε ο Χέγκσεθ αναφερόμενος στο Ιράν.

Στη συνέχεια δήλωσε ότι «ο κόσμος, η Μέση Ανατολή, οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη και ακόμη και τμήματα του δικού μας Τύπου θα έπρεπε να λένε ένα πράγμα προς τον πρόεδρο Τραμπ – “ευχαριστώ”».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Νταν Κέιν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ο οποίος και δήλωσε ότι το Ιράν διατηρεί ακόμη κάποιες πυραυλικές δηνατότητες.

«Μπήκαν σε αυτή τη σύγκρουση με πολλά όπλα», είπε στους δημοσιογράφους ο στρατηγός Νταν Κέιν, υπονοώντας ότι, παρά τις απώλειες και τη φθορά, το ιρανικό οπλοστάσιο δεν έχει εξαντληθεί πλήρως.