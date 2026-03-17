Πίτερ Τιλ, ο Λύκος της Silicon Valley που κάνει μυστικές διαλέξεις για τον Αντίχριστο στη Ρώμη

Σε μια πόλη όπου η πίστη, η ιστορία και η εξουσία διασταυρώνονται εδώ και αιώνες, η παρουσία ενός δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας που μιλά για τον Αντίχριστο δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Οι μυστικές διαλέξεις του Πίτερ Τιλ στη Ρώμη έχουν προκαλέσει συναγερμό στο Βατικανό.

Ο Πίτερ Τιλ, δισεκατομμυριούχος επενδυτής επιχειρηματικού κεφαλαίου και γνωστός υποστηρικτής του κινήματος MAGA, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Ρώμη για μια σειρά ιδιωτικών διαλέξεων με θέμα τον Αντίχριστο – ένα γεγονός που το Βατικανό και ο Πάπας Λέων αντιμετωπίζουν με εμφανή επιφυλακτικότητα.

Οι ομιλίες του πραγματοποιούνται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε άγνωστη τοποθεσία, και είναι κλειστές για τα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πρόσκληση που περιήλθε στο Associated Press, ο συνιδρυτής των PayPal και Palantir Technologies – μιας εταιρείας που χτίστηκε με επενδύσεις της CIA, συνεργάστηκε με το Ισραήλ και παρομοιάζεται με τον «Μεγάλο Αδελφό» που ελέγχει την εποχή μας – θα εστιάσει στον Αντίχριστο, μια μορφή της χριστιανικής διδασκαλίας που εμφανίζεται για να αντιταχθεί στον Ιησού Χριστό πριν από τη Δευτέρα Παρουσία.

Ωστόσο, η παρουσία του Τιλ «στο κατώφλι» του Βατικανού έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως λόγω της ιδεολογικής απόστασης που τον χωρίζει από τον Πάπα Λέοντα. Δύο καθολικοί θεσμοί έχουν ήδη αποστασιοποιηθεί από τη διοργάνωση.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής σε εταιρείες τεχνολογίας δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης, άμυνας και ανάπτυξης όπλων έχει εδώ και καιρό θεολογικές ανησυχίες.

Ο Τιλ έχει επανειλημμένα αναπτύξει τις απόψεις του για τον Αντίχριστο, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για ένα πρόσωπο, αλλά ίσως για ένα παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης. Κατά τον ίδιο, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εδραιώσει τον έλεγχό του εκμεταλλευόμενο τους φόβους των ανθρώπων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική αλλαγή ή ακόμη και έναν πυρηνικό πόλεμο.

Μιλά για τον κίνδυνο ενός «αντιχριστιανικού» καθεστώτος, που στο όνομα της «ειρήνης και ασφάλειας», θα θυσιάσει την πρόοδο και την ελευθερία.

Παράλληλα, έχει εκφράσει ανησυχία ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς – πιστός καθολικός τα τελευταία χρόνια και του οποίου την πρώιμη πολιτική πορεία είχε στηρίξει – ενδέχεται να έρθει «πολύ κοντά στον Πάπα».

Από την πλευρά του, ο Τιλ προκρίνει ένα πιο εθνικιστικό και τεχνοκρατικό όραμα, σε αντίθεση με τον Πάπα και την Αγία Έδρα, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει την ενίσχυση διεθνών θεσμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη.

Ήδη, το Pontifical University of St. Thomas Aquinas, γνωστό ως Angelicum, διέψευσε ότι φιλοξενεί τις διαλέξεις, παρά τις αρχικές αναφορές. Εκεί είχε σπουδάσει τη δεκαετία του 1980 ο πάπας Λέων.

Ο Ιταλός αναλυτής Francesco Sisci εκτιμά ότι το Βατικανό θα κρατήσει αποστάσεις, ωστόσο υπογραμμίζει ότι η παρουσία του Τιλ στη Ρώμη αποδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον πολιτικών κύκλων για την επιρροή της παποσύνης. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι και ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, είχε στο παρελθόν συγκρουστεί με τον πάπα Φραγκίσκο.

Σε αντίθεση όμως με τον Μπάνον, ο Τιλ φαίνεται να επιδιώκει να παρουσιάσει τις ιδέες του στο ίδιο το κέντρο της Καθολικής Εκκλησίας.

Από τη Silicon Valley στην πολιτική επιρροή

Ο Πίτερ Τιλ γεννήθηκε το 1967 στη Φρανκφούρτη και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, όπου – όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Max Chafkin – βίωσε εκφοβισμό που διαμόρφωσε τον σκληρό του χαρακτήρα. Σπούδασε στο Στάνφορντ και γρήγορα στράφηκε στη Silicon Valley, όπου γνώρισε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία με τη δημιουργία της PayPal μαζί με τον Μαξ Λέβτσιν και τον Έλον Μασκ.

Η πώληση της PayPal στην eBay το 2002 τον καθιέρωσε ως ισχυρό επενδυτή και γέννησε τη λεγόμενη «μαφία της PayPal», ένα δίκτυο που επηρέασε καθοριστικά τη σύγχρονη τεχνολογία.

Ο Τιλ δεν έμεινε μόνο στις επιχειρήσεις. Υπήρξε από τους πρώτους μεγάλους επιχειρηματίες που στήριξαν τον Τραμπ, ενώ χρηματοδότησε πρόσωπα όπως ο Τζέι Ντι Βανς, χτίζοντας ισχυρή επιρροή στην Ουάσιγκτον.

Βλέπει την πολιτική ως «επένδυση υψηλού ρίσκου» και θεωρεί ότι ο σύγχρονος κόσμος απειλείται από στασιμότητα. Προειδοποιεί για ένα παγκόσμιο σύστημα που, στο όνομα της ασφάλειας (κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη), θα περιορίσει την πρόοδο — μια κατάσταση που περιγράφει με τον όρο «Αντίχριστος».

Τεχνητή νοημοσύνη και το όραμα της αθανασίας

Για τον Τιλ, η τεχνολογία – και ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη – αποτελεί τη βασική διέξοδο από αυτή τη στασιμότητα. Τη βλέπει ως δύναμη που μπορεί να αναδιαμορφώσει την οικονομία και τη γεωπολιτική.

Παράλληλα, επενδύει στην αντιγήρανση και την μακροζωία, θεωρώντας ότι η επιστήμη μπορεί να πετύχει αυτό που άλλοτε υποσχόταν η θρησκεία: τη νίκη επί του θανάτου.

Έτσι, ο Τιλ εμφανίζεται όχι μόνο ως δισεκατομμυριούχος επενδυτής, αλλά ως μια αμφιλεγόμενη μορφή που κινείται ανάμεσα στην τεχνολογία, την πολιτική και μια σχεδόν «προφητική» αντίληψη για το μέλλον.