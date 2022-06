Ο πρίγκιπας Λούις, ο νεαρότερος γιος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, «έκλεψε» και πάλι την παράσταση στους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ αφού οι μορφασμοί του και η συμπεριφορά του υπενθυμίζουν ότι, αν και πριγκιπόπουλο, είναι απλά ένα παιδί 4 ετών.

Ο πρίγκιπας Λούις, ο μικρότερος της βασιλικής οικογένειας καθόταν δίπλα στη μητέρα του, Κέιτ Μίντλετον, την ώρα που στη Λεωφόρο Mall, έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, πραγματοποιούταν η παρέλαση προς τιμήν των 70 χρόνων της βασίλισσας Ελισάβετ στο θρόνο της Βρετανίας.

Μετά το… σόου που έδωσε ο πρίγκιπας Λούις τις προηγούμενες ημέρες των εορτασμών, η σημερινή τελευταία ημέρα δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Ήταν καθιστός, όρθιος, στην αγκαλιά του παππού του, πρίγκιπα Καρόλου, και του πατέρα του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, πείραζε τα αδέρφια του αλλά και τους υπόλοιπους καλεσμένους και γενικότερα δεν είχε ησυχία.

Η παιδική του αθωότητα έχει προκαλέσει πολύ γέλιο αλλά και σχόλια για το πόσο αξιολάτρευτος είναι και ότι – προφανώς – δεν τον ενδιαφέρουν τα αυστηρά βασιλικά πρωτόκολλα. Άλλωστε, φαίνεται πως παρέσυρε και τη μεγαλύτερη αδερφή του, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, αφού έριξαν και οι δυο τους ένα… κλεφτό βλέμμα, πριν εμφανιστεί όλη η οικογένεια στον εξώστη, μαζί με τη βασίλισσα, για να σηματοδοτήσει το τέλος των εορτασμών.

