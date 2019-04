Πνίγηκε το Ρίο Ντε Τζανέιρο – Απίστευτες εικόνες

Σωστικά συνεργεία δεν προλαβαίνουν από χθες να σπεύδουν σε διάφορες περιοχές του Ρίο Ντε Τζανέιρο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμους και μέσα μεταφοράς.

Το Ρίο Ντε Τζανέιρο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πιο πολύ χτυπήθηκαν οι αναπτυγμένες περιοχές όπως η Κόπα Καμπάνα, η Ιπανέμα και η Λεμπλόν, ενώ δεν γλίτωσαν και περιοχές που έχει φαβέλες. Ένας άνδρας έχασε την ζωή του όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ενώ δυο γυναίκες σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε το σπίτι τους σε φαβέλα. Υπάρχει και ένας αγνοούμενος.

Τα σχολεία έμειναν κλειστά και ολόκληρες περιοχές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Três pessoas morreram com as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro ontem à noite e durante toda a madrugada desta terça-feira (9). A cidade continua em estado grave. #riodejaneiro #chuvas #alagamento #alerta #faroldabahia pic.twitter.com/UVYfi2NFKX

Arrived in #RioDeJaneiro and the roads are like rivers @GloboNews pic.twitter.com/MprcTZixIC

— Leon Emirali (@electionista) April 9, 2019