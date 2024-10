Ποια είναι η νοσοκόμα που ανέφερε στη διαθήκη του ο Σινουάρ: Φρόντιζε άλλους ομήρους στη Γάζα

Το περιεχόμενο της διαθήκης του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινούαρ, που εξόντωσε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη Ράφα, επιχειρούν να σκιαγραφήσουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, κι ενώ την προσεχή Κυριακή (27.10.24) αναμένεται να ξεκινήσει στο Κατάρ νέος γύρος διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας, με το ενδιαφέρον να είναι επικεντρωμένο στους ομήρους.

Η διαθήκη αποτελείται από τρεις χειρόγραφες σελίδες, μέσα από τις οποίες ο Γιαχία Σινουάρ φέρεται να δίνει οδηγίες στα μέλη της Χαμάς για τη διαχείριση των ομήρων, τους οποίους προσπαθεί να απελευθερώσει το Ισραήλ, εξηγώντας πώς μπορούν να αποκομίσουν μεγαλύτερα οφέλη από τους αυτούς και παραθέτοντας μία σειρά από ονόματα ομήρων, σύμφωνα με την παλαιστιανιακή εφημερίδα Al Quds που έφερε στο φως τα χειρόγραφα.

Στην τρίτη χειρόγραφη σελίδα ο Σινουάρ αναφέρεται σε 11 γυναίκες που κρατούνται όμηροι, μεταξύ των οποίων και η νοσοκόμα Nili Eliyahu Margalit, η οποία και απελευθερώθηκε στις 30 Νοεμβρίου.

Η Nili Eliyahu Margalit, σύμφωνα με τους Israel Of Times, απήχθη από μέλη της Χαμάς κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στο φεστιβάλ στο Ισραήλ.

Η 41χρονη νοσοκόμα αφέθηκε ελεύθερη στις 30 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο μίας προσωρινής συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και των Ηνωμένων.

Ήταν 7η Οκτωβρίου 2023 όταν η Nili Margalit, 41, συνελήφθη όμηρος από τρομοκράτες της Χαμάς στο σπίτι της στο Kibbutz Nir Oz.

Η Margalit, νοσοκόμα στο νοσοκομείο Soroka, ήταν σε επαφή με πολλούς φίλους το πρωί της επίθεσης. Εκείνη την ώρα, βρισκόταν στο δωμάτιό της με τον σκύλο της, στέλνοντας μήνυμα στους φίλους της ότι οι τρομοκράτες βρίσκονται στο σημείο «επί ώρες».

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανέφερε ότι παραμένει κλειδωμένη στο δωμάτιο, ωστόσο, μπορούσε να ακούσει τους πυροβολισμούς. Μετά τις 09:12 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από αυτήν.

Το σπίτι της στο Nir Oz κάηκε ολοσχερώς και χρειάστηκαν αρκετές εβδομάδες για να επιβεβαιώσει ο ισραηλινός στρατός ότι η Margalit ήταν όμηρος στη Γάζα.

Όταν ο πρώην όμηρος Yocheved Lifshitz απελευθερώθηκε στις 23 Οκτωβρίου ανέφερε ότι η Margalit ήταν αιχμάλωτη και πως εργαζόταν ως νοσοκόμα, φροντίζοντας τους ανθρώπους. «Όπως κάνει πάντα» είπε ένας φίλος της.

Υγειονομικοί ανά τον κόσμο είχαν απευθύνει έκκληση πολλές φορές για την απελευθέρωση της νοσοκόμας από τη Γάζα, η οποία και τελικά έγινε στις 30 Νοεμβρίου 2023. Μία μέρα αργότερα, την 1η Δεκεμβρίου 2023, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο του πατέρα της, Ελιγιάχου Μαργκαλίτ, η σορός του οποίου παραμένει στη Γάζα.

Unbelievable testimony by Nili Margalit, an Israeli nurse who was abducted from her house in Nir Oz.

She was taken by Gazan civilians who took her to a Hamas tunnel in Gaza and sold her to Hamas.

She took on the unofficial role of medically treating dozens of Israeli hostages,… pic.twitter.com/37axWSTARy