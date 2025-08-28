Ποιος είναι ο Δημήτρης Δασκαλάκης που παραιτήθηκε από τα CDC με επιστολή – κόλαφο στον Υπουργό Υγείας των ΗΠΑ

Αίσθηση έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ από το πρωί ο Ελληνοαμερικανός λοιμωξιολόγος Δημήτρης Δασκαλάκης, ο οποίος παραιτήθηκε από την θέση του στον κορυφαίο οργανισμό για τη δημόσια υγεία των ΗΠΑ με μία επιστολή-κόλαφο για τον Αμερικανό υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Όπως αποκάλυψε το iatropedia.gr, ο κ. Δασκαλάκης κατηγόρησε ανοιχτά τον αντιεμβολιαστή υπουργό Υγείας των ΗΠΑ για αυταρχισμό, χειραγώγηση των επιστημονικών δεδομένων ώστε να «ταιριάζουν» με τις απόψεις του και λήψη αντιεπιστημονικών αποφάσεων που θα οδηγήσουν πολύ κόσμο στον θάνατο και την αναπηρία.

Δεν δίστασε, δε, να επισημάνει ότι παραιτείται για να τιμήσει και τον παππού του στην Ελλάδα, ο οποίος αντιστάθηκε στον φασισμό και έχασε τη ζωή του γι’ αυτό.

Ο Δημήτρης Δασκαλάκης έλκει την καταγωγή του από την Ευρυτανία. Γεννήθηκε στην Ουάσινγκτον, μεγάλωσε στη Βιρτζίνια και σπούδασε σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται το Κολούμπια και το Χάρβαρντ.

Ταγμένος στον αγώνα κατά του AIDS

Ο 53χρονος γιατρός αποτελεί εμβληματική μορφή στον αγώνα κατά του AIDS στην πόλη της Νέας Υόρκης. Όντας ο ίδιος γκέι και ακτιβιστής για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, εργάστηκε επί χρόνια σκληρά στο υπουργείο Υγείας της πόλης για να μειώσει τα νέα κρούσματα της HIV/AIDS λοίμωξης.

Ο κ. Δασκαλάκης είναι ένθερμος υποστηρικτής της «ουδέτερης φροντίδας». Πρόκειται για μία στρατηγική πρόληψης και θεραπείας του HIV που εφαρμόζει σε όλους (οροθετικούς και μη) την ίδια αρχική φροντίδα. Προώθησε επίσης σθεναρά την προφύλαξη πριν την έκθεση (PrEP). Σε αυτόν πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό η μείωση των κρουσμάτων της νόσου στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Οι προσπάθειές του αναγνωρίσθηκαν και από τα ομοσπονδιακά Κέντρα Ελέγχου & Προλήψεως των Ασθενειών (CDC). Το 2020 του ανέθεσαν το ρόλο του διευθυντή στον Τομέα Πρόληψης της HIV/AIDS λοίμωξης.

Παρά την ηλικία του, έχει συγκεντρώσει ήδη σχεδόν 25 χρόνια εμπειρίας ως παθολόγος και λοιμωξιολόγος. Θεωρείται, δε, ειδήμων στην HIV/AIDS λοίμωξη, την αντιρετροϊκή θεραπεία και τις ευκαιριακές λοιμώξεις.

Και στον Λευκό Οίκο

Τον Αύγουστο του 2022, ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τον διόρισε αναπληρωτή εθνικό συντονιστή του Λευκού Οίκου για τη νόσο mpox (πρώην ευλογιά των πιθήκων). Η mpox είχε παγκόσμια έξαρση την περίοδο 2022-2023, ενώ ακόμα προκαλεί σποραδικά κρούσματα παγκοσμίως (και στην χώρα μας).

Στη συνέχεια, ο κ. Δασκαλάκης διορίσθηκε διευθυντής στο Εθνικό Κέντρο Εμβολιασμών & Αναπνευστικών Νόσων (NCIRD) των CDC. Πριν από λίγες εβδομάδες, τα παράθυρα του γραφείου του δέχθηκαν πυρά από αντιεμβολιαστή που επιτέθηκε στα CDC. Ο ίδιος δεν βρισκόταν στο γραφείο του εκείνη τη στιγμή και έτσι δεν τραυματίσθηκε.

Σήμερα, μετά την αποπομπή της νέας διευθύντριας των CDC κυρίας Σούζαν Μονάρεζ, ο Δημήτρης Δασκαλάκης υπέρβαλλε την παραίτησή του από τα CDC. Το ίδιο έκαναν και τουλάχιστον άλλοι τρεις αξιωματούχοι των Κέντρων.

«Όλ’ αυτά τα χρόνια που εργάστηκα στον τομέα της τοπική και εθνικής Υγείας, ουδέποτε βίωσαν τόσο ριζική έλλειψη διαφάνειας. Ούτε είδα ποτέ τόσο άτεχνη χειραγώγηση των (επιστημονικών) δεδομένων, για την επίτευξη πολιτικών σκοπών», γράφει μεταξύ πολλών άλλων στην επιστολή-παραίτησής του.

Και καταλήγει: «Εύχομαι να συνεχίσουν τα CDC την επιτυχία στην ζωτικής σημασίας αποστολή τους και στο Υπουργείο Υγείας να αντιστρέψει τον επικίνδυνο δρόμο (που έχει πάρει) προς την διάλυση της δημόσιας υγείας ως πρακτικής και ως θεσμού. Αν συνεχίσουν την τρέχουσα πορεία, θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική μας ευημερία και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πηγή: Iatropedia.gr – Ρεπορτάζ: Ιωάννα Σουλάκη