Ποιος κορονοϊός; Κάλεσαν 400 άτομα στον γάμο τους (pics, vid)

Τι και αν η πανδημία του κορονοϊού έχει σαρώσει την Βρετανία και το NHS έχει φτάσει στα όρια του; Ένα ζευγάρι στο βόρειο Λονδίνο αποφάσισε να παντρευτεί και στον γάμο τους παρευρέθηκαν… 400 (!) καλεσμένοι.

Η γαμήλια δεξίωση, σύμφωνα με το BBC, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (21/1) στο Yesoday Hatorah Girls Senior School. Όταν οι Αρχές έφθασαν στο χώρο τα παράθυρα της αίθουσας ήταν καλυμμένα και μόλις οι καλεσμένοι αντιλήφθηκαν την παρουσίαση τους τράπηκαν σε φυγή για να αποφύγουν τα πρόστιμα και τις κυρώσεις.

Δείτε την στιγμή που έφθασε η αστυνομία στον χώρο:

Outrage as police break up 400-person wedding at Charedi schoolhttps://t.co/sP6aZWrMg9 pic.twitter.com/ah3FBmM08m