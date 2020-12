Πολ Σαρμπάνης: Το «αντίο» του Τζο Μπάιντεν στον Ελληνοαμερικανό πρώην γερουσιαστή

Τον στενό του φίλο και συνεργάτη στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Πολ Σαρμπάνη αποχαιρέτησε με ανάρτησή του στο Twitter ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός πολιτικός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

«Ο Πολ Σαρπάνης και εγώ υπηρετήσαμε μαζί στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων για 30 χρόνια. Δεν υπήρχε κανένας πιο οξύς, πιο αφοσιωμένος και με πιο ισχυρές αρχές. Και αυτός επίσης επέστρεφε κάθε βράδυ στην οικογένεια του (ο Πολ Σαρμπάνης επέστρεφε σχεδόν κάθε βράδυ από την Ουάσιγκτον στη πολιτεία του Μέριλαντ, όπως και ο Τζο Μπάιντεν, για να βρίσκεται κοντά στην οικογένεια του). Σήμαινε τον κόσμο γι’ αυτόν. Αναπαύσου εν ειρήνη, Πολ», ήταν το μήνυμα του Τζο Μπάιντεν.

Paul Sarbanes and I served together on the Foreign Relations Committee for 30 years. There was no one sharper, more committed, or with firmer principles. And he, too, returned to his family nearly every night. They meant the world to him.



Rest In Peace, Paul. https://t.co/tzekdNb74b