Πωλ Σαρμπάνης: Συλλυπητήρια Σακελλαροπούλου και Μητσοτάκη για τον Έλληνα πρώην γερουσιαστή

Τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του ομογενή πρώην γερουσιαστή Πωλ Σαρμπάνη εκφράζουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός αλλά και γενικότερα η κυβέρνηση και άνθρωποι του πολιτικού κόσμου.

H κ. Κατερίνα Σακελλαρόπουλου αναφέρθηκε στη διαρκή στήριξη που παρείχε ο Πωλ Σαρμπάνης στις ελληνικές θέσεις μέχρι το τέλος και το γεγονός ότι ήταν πάντα εκεί όταν τον χρειαζόταν το έθνος μας.

«We bid farewell to Senator Paul Sarbanes, a bright man of US politics who kept Greece close at his heart. He remained a staunch supporter of Greek interests until the end and was always there when our nation needed him. My deepest condolences to @RepSarbanes and his family», έγραψε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο twitter.

Μητσοτάκης: Κορυφαία προσωπικότητα στην πολιτική των ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του σημείωσε πως Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Πολ Σαρμπάνις εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο γερουσιαστής Paul Sarbanes ήταν μια κορυφαία προσωπικότητα στην πολιτική των ΗΠΑ και ισχυρός υποστηρικτής των ελληνικών θεμάτων, κάτι για το οποίο η Ελλάδα θα είναι πάντα ευγνώμων. Θα μας λείψει πολύ. Τα ειλικρινά μου συλλυπητήρια στον γιο του, γερουσιαστή και την οικογένειά του», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

ΥΠΕΞ: Υπηρέτησε με σθένος την πατρίδα του

Τη βαθιά λύπη του για την απώλεια του πρώην γερουσιαστή εκφράζει ΚΑΙ το υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του.

«Ο Πωλ Σαρμπάνης στη μακρά του θητεία στο Αμερικανικό Κογκρέσο, πρώτα ως Βουλευτής και στη συνέχεια ως Γερουσιαστής, υπηρέτησε με σθένος και αυταπάρνηση την πατρίδα του. Παράλληλα πρωτοστάτησε σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των αξιών και των θέσεων του ανά τον κόσμο ελληνισμού», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

«Συγκρατείται ιδιαίτερα ο αγώνας που έδωσε για την επιβολή εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ στην Τουρκία μετά την εισβολή στην Κύπρο», προσθέτει.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.