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Πολεμικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή: Μετά τις επιθέσεις στο Λαράκ, ο Τραμπ «βομβαρδίζει» με ΑΙ το νησί Χαργκ

Ο Τραμπ προχώρησε σε μια εμπρηστική ανάρτηση στο Truth Social, κοινοποιώντας βίντεο από τεχνητή νοημοσύνη (AI) που απεικονίζει τον βομβαρδισμό του νησιού Χαργκ, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Το νησί Χαργκ γίνεται κομμάτια»
Στιγμιότυπο από το βίντεο που ανέβασε ο Τραμπ
Στιγμιότυπο από το βίντεο που ανέβασε ο Τραμπ
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Σε μια επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης μπαίνουν οι σχέσεις ΗΠΑ με Ιράν μετά από έναν μήνα εύθραυστης εκεχειρίας. Το σκηνικό πυροδοτήθηκε βράδυ της Κυριακής με εκατέρωθεν επιθέσεις και  με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Είχαν προηγηθεί αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ του Ιράν, κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, όπου σύμφωνα με την CENTCOM εξουδετερώθηκαν δύο εκτοξευτές πυραύλων. Ακολούθησαν επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία .

Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε λάδι στη φωτιά παρουσιάζοντας αμερικανική επίθεση στο νησί Χαργκ που θεωρείται η ραχοκοκαλιά των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου.

Ο Τραμπ προχώρησε σε μια εμπρηστική ανάρτηση στο Truth Social, κοινοποιώντας βίντεο από τεχνητή νοημοσύνη (AI) που απεικονίζει τον βομβαρδισμό του νησιού Χαργκ, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Το νησί Χαργκ γίνεται κομμάτια».

Αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Λαράκ

Να σημειωθεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες Κυριακή βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, τους πρώτους έπειτα από έναν μήνα, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), με τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

«Νωρίτερα (…) οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δυο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ», όπου μέλη των Φρουρών της Επανάστασης «παρατηρήθηκαν να ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στο στενό του Ορμούζ», ανέφερε εκπρόσωπος της CENTCOM, ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, σε ανακοινωθέν που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα αμερικανικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα «θανάτους και τραυματισμούς», ανέφεραν σε δικό τους ανακοινωθέν οι Φρουροί της Επανάστασης, διαμηνύοντας ότι σε ανταπόδοση για την «επίθεση» αυτή θα διεξαγάγουν «αντίποινα».

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί ανακοινώθηκαν παρότι οι εχθροπραξίες είχαν αποκλιμακωθεί, αν και κάποιες σποραδικές ανταλλαγές πυρών συνεχίζονται στην περιοχή, κυρίως στο και γύρω από το στενό του Ορμούζ.

Αντίποινα με πλήγματα στην Ιορδανία

Από την πλευρά τους οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία χρησιμοποιούνταν βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε αντίποινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ χθες Κυριακή.

Οι επιθέσεις είχαν στο στόχαστρο τεχνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις συντήρησης, καθώς και αεροσκάφη σταθμευμένα σε δυο βάσεις στην Ιορδανία, διευκρίνισαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε (νέα) εχθρική ενέργεια» θα πυροδοτήσει «ακόμη πιο ισχυρά αντίποινα».

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