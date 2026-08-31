Νεπάλ: 919 νεκροί και 4.793 αγνοούμενοι – Αγώνας δρόμου για τους εγκλωβισμένους στις σήραγγες

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά τις φονικές πλημμύρες που προκάλεσαν εκατοντάδες θανάτους στη χώρα.

Ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες της περασμένης εβδομάδας στο Νεπάλ έφτασε τους 903 και 4.247 άνθρωποι αγνοούνται, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η αρμόδια υπηρεσία της χώρας σύμφωνα με το CNN. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν διασωθεί 10.451 άτομα, ενώ περίπου 200 άγνωστοι σωροί θάφτηκαν σε δάσος καθώς οι καταψύκτες τελειώνουν.

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Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται. Συνολικά ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής και στις δύο χώρες φτάνει τους 919 νεκρούς και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.793.

Πέντε ημέρες μετά την καταστροφή, η ελπίδα να εντοπιστούν επιζήσαντες στις λάσπες και συντρίμμια έχει σχεδόν εκμηδενιστεί.

Οικογένειες και συγγενείς αγνοουμένων συρρέουν σε νοσοκομεία και νεκροτομεία για να βρουν αγαπημένα τους πρόσωπα, ιδίως στην Μπαρατπούρ, στο νότιο Νεπάλ, όπου φωτογραφίες των προσώπων πτωμάτων παρελαύνουν σε οθόνη σε αίθουσα υποδοχής.

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Την ίδια ώρα οι αρχές του Νεπάλ δίνουν έμφαση στην αναζήτηση εργαζομένων που έχουν παγιδευτούν μέσα σε σήραγγες υδροηλεκτρικής ενέργειας. Περισσότεροι από 900 εργαζόμενοι σε διάφορα έργα αγνοούνται.

Αγωνιώδεις προσπάθειες για επιζώντες

Ομάδες διάσωσης άρχισαν να κατεβαίνουν μια σήραγγα στο υδροηλεκτρικό έργο Upper Trishuli-3A αργά την Κυριακή, αναζητώντας επιζώντες.

«Κατέβηκαν μέσα από το άνοιγμα χρησιμοποιώντας σχοινιά και φώναξαν όσους ήταν παγιδευμένοι μέσα, αλλά δεν έλαβαν καμία απάντηση», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού την Κυριακή.

The Phone That Kept Recording After Everyone Was Gone 💔



Among the devastation left behind by the Nepal flash floods, a phone was found—mud-covered, damaged, but still carrying a recording.



What it captured is almost impossible to watch.



In the final moments, people can be… pic.twitter.com/qNaaP9JGPa — Radharamn Das राधारमण दास (@RadharamnDas) August 31, 2026

Νέα ανησυχία έχει προκαλέσει στις αρχές του Νεπάλ η ενημέρωση που έλαβαν από την Κίνα σχετικά με την αυξημένη ποσότητα νερού που καταγράφεται σε περιοχές ποταμώλν. Όπως δήλωσε ο Ντάραμ Ρατζ Ουπρέτι, επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ, οι κινεζικές αρχές επικοινώνησαν με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της χώρας, προειδοποιώντας για την εξέλιξη της κατάστασης.

🇳🇵 Looking at these heartbreaking scenes of devastation in Nepal, our eyes fill with tears and our hearts feel heavy. 💔



The floods have changed countless lives in just a short time. Rescue and relief teams continue their tireless efforts to find those trapped, help the injured,… pic.twitter.com/KlBgWvbhOZ — Sahil chabra (@sahii199) August 30, 2026

Την ίδια ώρα, το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, επικαλούμενο στοιχεία του υπουργείου Υδάτινων Πόρων, μετέδωσε ότι η νέα λίμνη που δημιουργήθηκε στα μεγάλα υψόμετρα μετά τις πλημμύρες της Τετάρτης έχει πλέον σε σημαντικό βαθμό αποστραγγιστεί.

Παρά τη μείωση του νερού στη συγκεκριμένη λίμνη, εξακολουθεί να υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, μια λίμνη που βρίσκεται περίπου 5,6 χιλιόμετρα κοντά σε ποτάμια είναι επικίνδυνη. Υπολογίζεται ότι στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 1,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εντατική και συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης.

Αδιανόητη καταστροφή

Το Νεπάλ είναι αντιμέτωπο με «αδιανόητη» και «συγκλονιστική φυσική καταστροφή», τόνισε χθες Κυριακή το βράδυ ο πρωθυπουργός της χώρας Μπαλέντρα Σα, καθώς σαρωτική πλημμύρα την περασμένη σε παραμεθόρια περιοχή άφησε πίσω νεκρούς και αγνοούμενους.

«Οι καταστροφικές πλημμύρες του ποταμού Κοσί (…) κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την εξακρίβωση του πλήρους απολογισμού των ανθρώπινων και των υλικών ζημιών», ανέφερε ο επικεφαλής της κυβέρνησης στα social media.

Παρότι η αποστολή «παραμένει δύσκολη εξαιτίας των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών», της κατάστασης στο πεδίο και «των συνεχιζόμενων κινδύνων», οι αρχές έχουν σκοπό «να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα για να προστατεύσουμε τη ζωή των πολιτών μας», συνέχισε.

Πρόσθεσε πως «θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση χάρη στην ενότητά μας και στις συλλογικές προσπάθειές μας».