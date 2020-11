Πόλεμος νεύρων οπαδών του Τραμπ σε συνεργάτες του Μπάιντεν – Κάνει έρευνα το FBI!

Το πόσο τεταμένο και πολωμένο είναι το κλίμα στις ΗΠΑ ενόψει των εκλογών της Τρίτης φαίνεται και από ένα περιστατικό στο Τέξας, για το οποίο έφτασε να ξεκινήσει έρευνα το FBI! Εμπλέκονται υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν.

Όλα έγιναν την περασμένη Παρασκευή στο Τέξας. Κομβόι αυτοκινήτων με υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, “περικύκλωσαν” και κινούνταν παράλληλα σε αυτοκινητόδρομο με λεωφορείο που μετέφερε στελέχη της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν. Συνεργάτες του Δημοκρατικού υποψηφίου κατήγγειλαν πως τα αυτοκίνητα ανάγκασαν το πούλμαν να μειώσει ταχύτητα και προσπάθησαν να το βγάλουν από τον δρόμο.

Οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ βιντεοσκόπησαν τη στιγμή, το video ανέβηκε στα social media και ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχασε την ευκαιρία να το κάνει retweet και να εκφράσει τη… λατρεία του για το Τέξας.

Στο video φαίνονται ημιφορτηγά και SUV με σημαίες της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, να ακολουθούν το λεωφορείο της εκστρατείας Μπάιντεν, που ταξίδευε προς τα βόρεια του Τέξας μέσω του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 35 μεταξύ του Σαν Αντόνιο και του Όστιν. Ούτε ο Τζο Μπάιντεν ούτε η υποψήφια του για την αντιπροεδρία των ΗΠΑ γερουσιαστής Κάμαλα Χάρις βρίσκονταν στο λεωφορείο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Texas Tribune», στο λεωφορείο επέβαινε η Δημοκρατική υποψήφια για τη Βουλή των Αντιπροσώπων Γουέντι Ντέιβις.

Εξαιτίας του περιστατικού, η εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν ακύρωσε τουλάχιστον δυο από τις προεκλογικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματίσει στο Τέξας. Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον Ντόναλντ Τραμπ πως ενθαρρύνει την εμπλοκή υποστηρικτών του σε περιστατικά εκφοβισμού.

Μοιραία στο… παιχνίδι «μπήκε» και το FBI, που άρχισε έρευνα για το περιστατικό. «Το FBI στο Σαν Αντόνιο έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και το διερευνά» ανέφερε στο Reuters η ειδική πράκτορας Μισέλ Λι, εκπρόσωπος του γραφείου του FBI στο Σαν Αντόνιο. «Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες τη στιγμή αυτή» σημείωσε.

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει πλακίτσα με το video στο twitter, ο Τζο Μπάιντεν δεν το άφησε επίσης ασχολίαστο. «Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, σε κάθε περίπτωση δεν είχαμε ποτέ έναν πρόεδρο που πίστευε ότι αυτό είναι κάτι καλό», τόνισε ο Μπάιντεν απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στη Φιλαδέλφεια.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών αναφέρθηκε και σε ένα βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, στο οποίο ο γιος του Αμερικανού προέδρου καλεί τους υποστηρικτές του πατέρα του «να συνεχίσουν» και να πάνε να προϋπαντήσουν τους δύο υποψήφιους των Δημοκρατικών με τον ίδιο τρόπο.

«Αγαπητοί φίλοι, εμείς δεν είμαστε έτσι. Είμαστε πολύ καλύτεροι από αυτό», υπογράμμισε ο Μπάιντεν.

Το γεγονός πως το FBI κάνει έρευνα για το περιστατικό, δεν… άρεσε στον Ντόναλντ Τραμπ. «Κατά τη γνώμη μου αυτοί οι πατριώτες δεν έκαναν κάτι κακό», έγραψε στο twitter, ενώ νωρίτερα σε ομιλία του στο Μίσιγκαν είχε πει: «Είδατε τους ανθρώπους χθες; Προστάτευαν το λεωφορείο του. Αντί για αυτούς, το FBI και η δικαιοσύνη θα πρέπει να ερευνήσουν τους τρομοκράτες, τους αναρχικούς, τους ταραχοποιούς αντιφά, οι οποίοι πηγαίνουν παντού καίγοντας τις πόλεις μας που κυβερνώνται από τους Δημοκρατικούς και τραυματίζουν τους πολίτες μας».

In my opinion, these patriots did nothing wrong. Instead, the FBI & Justice should be investigating the terrorists, anarchists, and agitators of ANTIFA, who run around burning down our Democrat run cities and hurting our people! https://t.co/of6Lna3HMU