Δύο είναι οι νεκροί από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία και άλλοι τρεις σκοτώθηκαν όταν ένα βυτιοφόρο καυσίμων εξερράγη σήμερα (5.12.2022) σε αεροπορική βάση της Ρωσίας. Αν και οι Ουκρανοί δεν ανέλαβαν την ευθύνη για ενδεχόμενη επίθεση, έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι τέτοια περιστατικά αποτελούν «κάρμα» για τους Ρώσους.

Υπενθυμίζεται ότι οι σειρήνες ήχησαν σε όλο το Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, προειδοποιώντας για πυραυλική επίθεση της Ρωσίας. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κτίρια στην επαρχία Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας, καταστρέφοντας πολλά σπίτια και σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους, δήλωσε ο Κίριλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας.

Ένας αξιωματούχος της πόλης Ζαπορίζια ανέφερε ότι κτίρια χτυπήθηκαν στα προάστια της πόλης και ορισμένοι ρωσικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν.

Λίγες ώρες μετά, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας και ένας περιφερειακός κυβερνήτης επιβεβαίωσαν ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη του βυτιοφόρου καυσίμων στη ρωσική αεροπορική βάση αλλά και ότι σημειώθηκε έκρηξη σε μια άλλη βάση η οποία στεγάζει βομβαρδιστικά που αποτελούν μέρος των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας.

Το RIA μετέδωσε ότι άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη του βυτιοφόρου στο Ριαζάν, 185 χλμ νοτιοανατολικά της Μόσχας. Ωστόσο, ο Ρομάν Μπουσάργκιν, κυβερνήτης της επαρχίας Σαράτοφ πιο νοτιοανατολικά, καθησύχασε τους κατοίκους μετά τις αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ένα «δυνατό κρότο και λάμψη» στην αεροπορική βάση Ένγκελς της περιοχής.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν παρουσιάστηκαν έκτακτες καταστάσεις σε κατοικημένες περιοχές της πόλης. Δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας. Καμία μη στρατιωτική υποδομή δεν υπέστη ζημιές», τόνισε ο Μπουσάργκιν στο Telegram και πρόσθεσε ότι «πληροφορίες για συμβάντα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις ελέγχονται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Η βάση Ένγκελς βρίσκεται περίπου 730 χλμ νοτιοανατολικά της Μόσχας. Είναι μία από τις δύο στρατηγικές βάσεις βομβαρδιστικών που στεγάζουν την αεροπορική πυρηνική ικανότητα της Ρωσίας, ενώ η άλλη βρίσκεται στην περιοχή Αμούρ στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Η Ρωσία διαθέτει 60 έως 70 στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα δύο τύπων: το Tu-95MS Bear και το Tu-160 Blackjack. Και τα δύο είναι ικανά να μεταφέρουν πυρηνικές βόμβες και πυραύλους κρουζ οπλισμένους με πυρηνικά όπλα.

Το Ριαζάν και το Σαράτοφ απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Ουκρανία, όπου η εισβολή της Ρωσίας έχει μπει στον 10ο μήνα της. Σήμερα η Ρωσία εξαπέλυσε νέο γύρο πυραυλικών επιθέσεων σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Ερωτηθείς για τα περιστατικά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: «Δεν έχω αυτές τις πληροφορίες. Μόλις είδα τις αναφορές μέσων ενημέρωσης, αλλά δεν έχω συγκεκριμένες πληροφορίες. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Σας συνιστώ να επικοινωνήσετε με το υπουργείο Άμυνας».

Σε ερώτηση αν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έλαβε γνώση των συμβάντων, ο Πεσκόφ απάντησε: «Βεβαίως. Ο πρόεδρος λαμβάνει τακτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Ουκρανοί αξιωματούχοι σχολίασαν τα συμβάντα περιπαικτικά.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντολιάκ, έγραψε στο Twitter: «Αν εκτοξευτεί κάτι στον εναέριο χώρο άλλων χωρών, αργά ή γρήγορα, αγνώστου τύπου ιπτάμενα αντικείμενα θα επιστρέψουν στο σημείο από όπου εκτοξεύτηκαν».

The Earth is round – discovery made by Galileo. Astronomy was not studied in Kremlin, giving preference to court astrologers. If it was, they would know: if something is launched into other countries’ airspace, sooner or later unknown flying objects will return to departure point