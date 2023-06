Στους 8 ανέρχονται οι νεκροί και στους 56 οι τραυματίες από τον χθεσινό (27.6.2023) βομβαρδισμό της Ρωσίας με πυραύλους στο κέντρο της πόλης Κραματόρσκ της Ουκρανίας, οι οποίοι έπληξαν ένα εστιατόριο και ένα κτίριο.

Ο απολογισμός των θυμάτων από τον βομβαρδισμό με πυραύλους στο εστιατόριο της Κραματόρσκ ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο. Ανάμεσά τους είναι 3 παιδιά, όπως διευκρίνισε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας στο Telegram.

«Σωστικά συνεργεία ψάχνουν στα συντρίμμια του κατεστραμμένου κτιρίου» για να εντοπίσουν παγιδευμένους, πρόσθεσε η υπηρεσία, ενώ οι εικόνες από το σημείο της επίθεσης είναι συγκλονιστικές.

Χθες, μάλιστα, ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών, Ιγκόρ Κλιμένο, ανέφερε μέσω Telegram ότι ανασύρθηκε ένας 15χρονος νεκρός από τα συντρίμμια ενώ μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα βρέφος ηλικίας λίγων μηνών.

Το Κραματόρσκ, που πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής είχε πληθυσμό 150.000 κατοίκων, είναι η μοναδική μεγαλούπολη στην ανατολική Ουκρανία που δεν βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Ρωσικός πύραυλος έπληξε επίσης συγκρότημα κτιρίων στο Κρεμεντσούκ, περίπου 375 χιλιόμετρα πιο δυτικά στην κεντρική Ουκρανία, ακριβώς ένα χρόνο μετά την επίθεση εκεί σε εμπορικό κέντρο που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων. Δεν αναφέρθηκαν θύματα από την τελευταία επίθεση.

