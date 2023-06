Δίδυμα κορίτσια 14 ετών είναι μεταξύ των νεκρών από τον βομβαρδισμό του εστιατορίου στην Κραματόρσκ της Ουκρανίας χθες (27.6.2023) το βράδυ. Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ανέρχονται πλέον σε 10 ενώ δεκάδες είναι και οι τραυματίες.

Τα δίδυμα κορίτσια που έχασαν τη ζωή τους από τον βομβαρδισμό του εστιατορίου στην Κραματόρσκ είναι η Γιούλια και η Άννα Ακσεντσένκο, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης της Ουκρανίας στο Telegram, γράφοντας: «Ρωσικός πύραυλος σταμάτησε τις καρδιές των δύο αγγέλων. Εκφράζουμε τη λύπη μας στην οικογένεια των δύο κοριτσιών και σκύβουμε το κεφάλι με βαθιά θλίψη».

Οι ουκρανικές Αρχές εκτιμούν ότι κάτω από τα ερείπια είναι εγκλωβισμένοι άλλοι 3 άνθρωποι και η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης είναι σε εξέλιξη από την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών. Ήδη, τα περισσότερα θύματα έχουν εντοπιστεί στα ερείπια του εστιατορίου που επλήγη από τους ρωσικούς πυραύλους.

