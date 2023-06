Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί και στους 56 οι τραυματίες από τον βομβαρδισμό του στρατού της Ρωσίας σε πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης Κραματόρσκ στα ανατολικά της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα (28.6.2023) η υπηρεσία αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

«Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι, ανασύρθηκαν από τα ερείπια του εστιατορίου και 56 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, ανάμεσά τους και ένα παιδί γεννημένο το 2022», ανακοίνωσε στο Telegram εκπρόσωπος της υπηρεσίας της Ουκρανίας, διευκρινίζοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ 7 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί.

Από τη μεριά της, η ουκρανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν δύο πυραύλους εδάφους-αέρος S-300 κατά της πόλης Κραματόρσκ, με πληθυσμό 150.000 πριν από τον πόλεμο.

Η επίθεση κατέστρεψε το πολυσύχναστο εστιατόριο Ria Pizza στο κέντρο της πόλης, στο οποίο σύχναζαν δημοσιογράφοι, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και στρατιώτες. Ουκρανικά ΜΜΕ δημοσίευσαν πληροφορία για την παρουσία ξένων στρατιωτικών εκπαιδευτών στην πόλη.

The State Emergency Services of Ukraine released an update on the consequences of the Russian terrorist attack on Kramatorsk:



As of 7 AM, the bodies of 8 people including 3 children, (2 – born in 2008 and one in 2011) were pulled from under the rubble of the destroyed cafe.



56… https://t.co/JVQs5jOyJ8 pic.twitter.com/xPfIbdw1tb