Πόλεμος στην Ουκρανία: ΕΕ και ΝΑΤΟ στηρίζουν τον Ζελένσκι που πηγαίνει να μιλήσει με τον Τραμπ στη Φλόριντα

Τη στήριξή τους στην Ουκρανία εξέφρασαν ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.12.2025) η Γερμανία μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, η οποία έγινε με πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Οι έντεκα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη και τον Καναδά, καθώς και οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ διαβεβαίωσαν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την πλήρη υποστήριξή τους και τόνισαν ότι θα εργαστούν σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ για μία βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία.

Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου η καγκελαρία, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και εκπροσώπους από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται καθ’ οδόν για τις ΗΠΑ, ενημέρωσε τους ηγέτες σχετικά με τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα την Κυριακή (28.12.2025).

Με ανάρτησή τους στο Χ (πρώην Twitter) ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δηλώνουν ότι είχαν επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό Πρόεδρο, «προκειμένου να συντονιστούμε ενόψει της συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ έχουν ως στόχο να κάνουν την Ουκρανία ισχυρότερη μέσα από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, την ακινητοποίηση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμα και την παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με περαιτέρω μέτρα σε εξέλιξη εάν χρειαστεί.

Μια ισχυρή και ευημερούσα Ουκρανία στην ΕΕ αποτελεί βασική εγγύηση ασφάλειας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας», δηλώνει ο Κόστα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την πλευρά της, δηλώνει ότι «χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο – μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που διαφυλάσσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Και αυτό ενισχύει τις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας της χώρας, ως αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας της ηπείρου μας. Το 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Κρεμλίνο, να διατηρεί την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία και να εργάζεται εντατικά για να συνοδεύσει την Ουκρανία στην πορεία της προς την ένταξή της στην ΕΕ».

Μακρόν: «Να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας»

Την ανάγκη η επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία να συνοδευτεί από ισχυρές και μόνιμες εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε, από κοινού με άλλους Eυρωπαίους ιθύνοντες, με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συναντηθεί στις ΗΠΑ με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ελιζέ, στόχος της συνομιλίας ήταν η έκφραση προς τον Ουκρανό Πρόεδρο της υποστήριξης τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά ενόψει των συνομιλιών που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, η Γαλλία προτίθεται να συνεργαστεί στενά με τις ΗΠΑ στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, επί τη βάσει των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Πρόθυμων να συνδράμουν την Ουκρανία χωρών, της οποίας Συμμαχίας πρόεδροι είναι, ως γνωστόν, η Γαλλία και η Βρετανία.

Τέλος στην ανακοίνωση της Γαλλίας επισημαίνεται ότι οι ευρωπαίοι θα πρέπει να συμμετάσχουν σε όλες τις διαβουλεύσεις που τους αφορούν, ενώ καταδικάζονται απερίφραστα οι τελευταίες στρατιωτικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Απόλυτη ανάγκη να διατηρηθεί η συμφωνία απόψεων Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι συμμετείχε μαζί με άλλους ηγέτες, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την παραμονή της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «κατά τη συνομιλία αυτή, η Μελόνι εξέφρασε και επανέλαβε την σημασία -η οποία δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλη- του να διατηρηθεί η συμφωνία απόψεων ανάμεσα στους ευρωπαίους εταίρους, στην Ουκρανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να τεθεί τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια ένοπλης σύγκρουσης».

«Μόνο μέσω αυτής της ισχυρής σύμπτωσης απόψεων, η Ρωσία μπορεί να τεθεί ενώπιον των ευθυνών της και να παρακινηθεί να επιδείξει πραγματική διάθεση να καθίσει στο διαπραγματευτικό τραπέζι» αναφέρει, τέλος, η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.