Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και 3 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη γενέτειρα του Ζελένσκι

Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην πόλη Κριβί Ριχ (σ.σ. τη γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι) στην περιφέρεια Ντιπροπετρόβσκ στην ανατολική Ουκρανία αργά το βράδυ της Τετάρτης (05.03.2025).

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης της πόλης που γεννήθηκε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Σερχίι Λισάκ αναφέρει πως ένας 53χρονος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μια φωτογραφία που συνοδεύει την ανάρτησή του δείχνει ένα κατεστραμμένο κτίριο και ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση.

At least one person was killed in a russian missile strike on a hotel in Kryvyi Rih. 14 people have been evacuated or rescued from the debris, while first responders remain on-site, continuing their efforts. pic.twitter.com/20rnTXjFZk