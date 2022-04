Ισχυρότατο πλήγμα δέχτηκε η Ρωσία με τη βύθιση του καταδρομικού πλοίου Moskva. Και ενώ ακόμη κανείς δεν ξέρει πως ακριβώς φτάσαμε ως εκεί, έρχονται οι φήμες για κινηματογραφική σύλληψη και ξυλοδαρμό του αρχηγού του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας γιατί θεωρήθηκε υπεύθυνος για το φιάσκο!

Όλα, όμως, είναι σε επίπεδο φημών. Η πληροφορίες που διακινούνται ευρέως στα social media και σε ουκρανικούς λογαριασμούς τις τελευταίες ώρες πως μετά τη βύθιση του πλοίου Moskva συνελήφθη ο αρχηγός του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, Ιγκόρ Οσίποφ, δεν επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητη πηγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Οσίποφ συνελήφθη από άνδρες με πολιτικά μόλις λίγες ώρες αφού η Ρωσία παραδέχτηκε πως το Moskva βυθίστηκε ανοιχτά της Σεβαστούπολης. Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται πως ο Ρώσος Ναύαρχος ξυλοκοπήθηκε άγρια κατά τη σύλληψή του!

Claim that after the sinking of Flagship Moskva, the commander of the Black Sea Fleet, Admiral Igor Osipov, was violently arrested.

Needs to be confirmed. https://t.co/thVNdhRBdd ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ April 14, 2022

⚡️⚡️⚡️ Admiral Igor Osipov, commander of the Black Sea Fleet, is arrested by people in civilian clothes.



Witnesses report that the detention was rather harsh – the admiral's adjutant was beaten very badly. https://t.co/Zs8hYXS2Se — Charles Hammill 🇺🇸 🇺🇦 Слава Україні! (@CharlesHammill) April 15, 2022

The commander of the Black Sea Fleet Admiral Igor Osipov was arrested by people in civilian clothes. Witnesses report that the arrest was quite harsh – the admiral's adjutant was beaten very severely.#Russia #Moscow #Ukraine #War pic.twitter.com/6mqKLeURWf — ⚔️Freedom and Security⚔️ (@FreedomandSecu1) April 15, 2022

Κατά τις ίδιες αναφορές, που επίσης δεν επιβεβαιώνονται, ο Ιγκόρ Οσίποφ ήταν στο Moskva όταν ξέσπασε η φωτιά στο πλοίο και ήταν από τους λίγους που κατάφεραν να διαφύγουν. Η τύχη του υπόλοιπου πληρώματος είναι άγνωστη. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς του Moskva είναι και ο κυβερνήτης του, Kuprin Anton Valerievich.

Apparently people in plain clothes have just arrested Admiral Igor Osipov. Rumours are he was aboard the Moskva and was only one of a few to escape. — TS Church (@TS_Church) April 15, 2022

1. The commander of the cruiser "Moscow", captain 1st rank – Kuprin Anton Valerievich – died during an explosion and fire on board

2. Commander of the Black Sea Fleet of the Russian Federation, Admiral Igor Osipov, was arrested. — Paul Jawin (@PaulJawin) April 15, 2022

Τον περασμένο Φεβρουάριο, πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Οσίποφ είχε δηλώσει πως ο ίδιος είχε ελέγξει προσωπικά τις ικανότητες αεράμυνας του ρωσικού καταδρομικού, πιστοποιώντας την επιχειρησιακή λειτουργία των οπλικών συστημάτων να αποκρούσουν εισερχόμενες πυραυλικές επιθέσεις.

Οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι το Moskva βυθίστηκε όταν δέχτηκε πλήγματα από πυραύλους Neptune. Αλλά η Ρωσία ισχυρίζεται ότι το πλοίο βυθίστηκε κατά τη ρυμούλκησή του, υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, χωρίς να έχει εξηγήσει πως προκλήθηκε η φωτιά και οι εκρήξεις στα πυρομαχικά του.

Σε κάθε περίπτωση, η χρονική συγκυρία δεν είναι καθόλου ευνοϊκή για τον Ρώσο Ναύαρχο, ο οποίος αντιμετωπίζει μια τεράστια αποτυχία και ένα φιάσκο στην αξιοπιστία και τις ικανότητές του να αντιμετωπίσει ένα κυριολεκτικά ανύπαρκτο ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό.