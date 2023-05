Φωτιά σε μεγάλη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (03.05.2023).

Αυτό δήλωσε ο κυβερνήτης της εν λόγω πόλης της νότιας Ρωσίας, διευκρινίζοντας πως, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα από τη φωτιά.

Η πυρκαγιά αυτή κατατάσσεται στις «πιο δύσκολες» σε ό,τι αφορά την κατάσβεσή της.

Το παραπάνω τόνισε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ, ο κυβερνήτης του Κρασνοντά, που βρίσκεται απέναντι στην Ουκρανία, στην άλλη πλευρά της Αζοφικής Θάλασσας.

Πλάνα από τη φωτιά:

A Ukrainian drone reportedly hit a Russian oil tank farm near the Kerch Strait, outside of Taman, Krasnodar Krai. pic.twitter.com/4yvSeWeN5d