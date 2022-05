Την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου μετά τη ρωσική εισβολή, οι χώρες από όλο τον κόσμο ανακοινώνουν κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες επιβάλλονται ακόμη και κατά των παιδιών των ολιγαρχών της Μόσχας, του Ντμίτρι Πέσκοφ, του Σεργκέι Λαβρόφ και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πιο συγκεκριμένα, στο έκτο πακέτο κυρώσεων που επιβάλλει η Ευρώπη κατά της Ρωσίας, περιλαμβάνονται τόσο ο Πατριάρχης Κύριλλος όσο και η σύζυγος, η κόρη και ο ένας γιος του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Ήδη έχουν επιβληθεί κυρώσεις κατά των κορών του Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και της οικογένειας του Σεργκέι Λαβρόφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ειρωνικό είναι πως οι αξιωματούχοι της Μόσχας, από τον Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι τον πιο χαμηλόβαθμο, καταδικάζουν για «ρωσοφοβία» και εναντιώνονται στις χώρες που μένουν τα παιδιά τους για σπουδές, δουλειές και γενικότερα μια ζωή γεμάτη χλιδή.

Αυτά είναι τα παιδιά του Κρεμλίνου, οι γόνοι των Ρώσων ολιγαρχών, που ζουν σε έναν κόσμο με ιδιωτικά τζετ, πολυτελή παριζιάνικα διαμερίσματα, αυστριακές διακοπές για σκι και εκπαίδευση σε ελίτ πανεπιστήμια στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι γονείς τους διατηρούν μια εξαιρετικά χλιδάτη ακίνητη περιουσία στις πιο αποκλειστικές λεωφόρους των πρωτευουσών της Ευρώπης. Τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με επώνυμα φορέματα και δεξιώσεις με κόκκινα χαλιά.

Ενώ οι γονείς τους επικρίνουν δημόσια τη Δύση, τα παιδιά τους μεγαλώνουν στις ίδιες τις χώρες των οποίων τις κοινωνίες ισχυρίζονται ότι απορρίπτουν. «Πρόκειται για ακραία υποκρισία», τονίζει στο CNN ο Daniel Treisman, καθηγητής που ειδικεύεται στη ρωσική πολιτική στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες.

«Μπορεί να μην βλέπουν καν την αντίφαση στα λόγια τους», σημειώνει και προσθέτει ότι «πιστεύουν ότι υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, αλλά γιατί αυτό να επηρεάσει τα σχέδια για την εκπαίδευση της κόρης τους ή την τοποθεσία των εξοχικών τους;».

«Το να στέλνουν τα παιδιά τους σε δυτικές χώρες δείχνει την πρακτική πλευρά των ολιγαρχών», δηλώνει στο UsaToday η Usha Haley, ειδική στις ανερχόμενες αγορές, τονίζοντας ότι οι σύμμαχοι του Πούτιν δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα.

«Δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά μπορούν να ξεφύγουν σε κάποιο βαθμό από τη… λαβή του Πούτιν, αλλά θα μπορούσαν επίσης να γίνουν αγωγοί για επενδύσεις και πληροφορίες στη Δύση. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να μεταδώσουν πληροφορίες σχετικά με τρόπους απόκρυψης χρημάτων στο εξωτερικό και ευκαιρίες για περαιτέρω επενδύσεις σε περίπτωση που ο εκάστοτε ολιγάρχης και η οικογένειά του πρέπει να φύγουν από τη Ρωσία βιαστικά», σημείωσε η ίδια.

Ωστόσο, πολλά από αυτά τα παιδιά έγιναν δέκτες των κυρώσεων. Ποια είναι, λοιπόν, τα παιδιά του Κρεμλίνου;

Η Elizaveta Peskova είναι h κόρη του Ντμίτρι Πεσκόφ, αναπληρωτή επιτελάρχη και επικεφαλής εκπρόσωπο του Κρεμλίνου και του Πούτιν, από τον δεύτερο γάμο του. Η 24χρονη χρησιμοποιεί το «Λίζα» στα social media, όπου έχει δηλώσει πολλές φορές δημόσια ότι τάσσεται κατά του πολέμου, έχοντας μια ιδιαίτερα προσεγμένη σελίδα στο Instagram με δεκάδες χιλιάδες ακόλουθους.

Η ίδια άρχισε να παρακολουθεί την Ecole des Roches στο Παρίσι το 2010, σύμφωνα με την Washington Post, και έκανε πρακτική άσκηση ως γραμματέας στην πολυτελή μάρκα μόδας, Louis Vuitton, και στον Aymeric Chauprade, ακροδεξιό νομοθέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 2019. Πήρε πτυχίο μάρκετινγκ από μια γαλλική σχολή επιχειρήσεων.

Το Ίδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, που ιδρύθηκε από τον αντίπαλο του Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, το 2011, ανακάλυψε ότι η 24χρονη κόρη του Πεσκόφ και η μητέρα της αγόρασαν ένα διαμέρισμα σε μια από τις πιο ακριβές γειτονιές του Παρισιού, αξίας σχεδόν 2 εκατομμυρίων δολαρίων, το 2016, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN.

Ο Nikolay Peskov ή Choles είναι ο γιος του Ντμίτρι Πέσκοφ που έγινε δέκτης των κυρώσεων της Δύσης. Χρησιμοποιεί το όνομα του πατριού του, από όταν μετακόμισε στη Βρετανία μαζί με τη μητέρα του, την πρώτη γυναίκα του εκπροσώπου του Κρεμλίνου.

Μετακόμισε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αλλά επέστρεψε στη Ρωσία πριν από περίπου μια δεκαετία για να υπηρετήσει στο στρατό, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Ναβάλνι έγραψε ότι ο Choles «είναι ένα παράδειγμα του πώς στη Ρωσία, όπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, όπου το 70% των κατοίκων ονειρεύεται μισθό 45.000 ρούβλια, μπορείτε να ζήσετε τέλεια με ό,τι ζητάει η καρδιά σας, μαζί με την ελίτ χωρίς να κάνετε ΤΙΠΟΤΑ. Και αν το κάνετε, τότε κάθεστε στο λαιμό του φορολογούμενου».

Ο γιος του Πεσκόφ φέρεται να είναι άνεργος, αλλά ταξιδεύει με ιδιωτικά τζετ, σύμφωνα με το CNN. Έχει διαπράξει τουλάχιστον 116 τροχαίες παραβάσεις, σύμφωνα με το blog του Ναβάλνι, ο οποίος γράφει, επίσης, ότι δεν πληρώνει διατροφή για την κόρη του αλλά διατηρεί ένα διαμέρισμα 25-30 εκατομμυρίων ρουβλίων στο κέντρο της Μόσχας από το 2017.

Η Κοβάλεβα είναι η «θετή κόρη» του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ. Οι γονείς της δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Σε ηλικία 21 ετών, η Kovaleva αγόρασε ένα διαμέρισμα 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων στη συνοικία Kensington στο Λονδίνο, σύμφωνα με το blog του Ναβάλνι και εγγράφηκε στο Imperial College του Λονδίνου, σύμφωνα με το CNN.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ