Το τελευταίο προπύργιο της αντίστασης στη Μαριούπολη, «έπεσε». Και μαζί του, ουσιαστικά, έπεσε και η πόλη – σύμβολο της Ουκρανίας. Η Ρωσία έχει πλέον στα χέρια της τους 256 μαχητές από το Azovstal και διαμηνύει ότι είναι αιχμάλωτοι και δεν θα ανταλλαχθούν.

Οι 265 μαχητές του Azovstal, που είχαν επί σχεδόν 83 μέρες οχυρωθεί στο εργοστάσιο χαλυβουργίας στη Μαριούπολη, παραδόθηκαν στις φιλορωσικές δυνάμεις. Η Ρωσία τους θεωρεί αιχμαλώτους και θα ανταλλάξει με την Ουκρανία μόνο τους βαριά τραυματισμένους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατά το τελευταίο 24ωρο, 265 μαχητές κατέθεσαν τα όπλα τους και θεωρούνται αιχμάλωτοι, περιλαμβανομένων 51 σοβαρά τραυματισμένων», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε μια ανακοίνωση για την κατάσταση της ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

«Όλοι όσοι χρειάζονται ιατρική φροντίδα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Νοβοαζόφσκ, σε έδαφος που τελεί υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών», διευκρίνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

+++BREAKING+++



The last remaining soldiers are being evacuated from the Azovstal steel plant, where Kyiv's forces made their last stand against the Russian army in the besieged port city #UkraineInvasion #UkraineRussia pic.twitter.com/mGSwmLhnnH