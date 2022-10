Απέσυρε τα στρατεύματα της από την πόλη Λίμαν της Ουκρανία η Ρωσία, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Ειδικότερα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ο στρατός της αποσύρθηκε από την πόλη Λίμαν στην ανατολική Ουκρανία προκειμένου να αποφύγουν να περικυκλωθούν από τον ουκρανικό στρατό.

«Υπό την απειλή να βρεθούν περικυκλωμένα, τα συμμαχικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από την πόλη Κράσνι Λίμαν σε πιο πλεονεκτικές θέσεις», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας χρησιμοποιώντας το ρωσικό όνομα της πόλης.

Ο ουκρανικός στρατός «εισήλθε» σήμερα στην πόλη Λίμαν. Πρόκειται για έναν σιδηροδρομικό κόμβο κρίσιμης σημασίας για τη Μόσχα, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι ουκρανικές αερομεταφερόμενες δυνάμεις εισήλθαν στη Λίμαν, στην επαρχία Ντονέτσκ», ανέφερε στο Twitter το υπουργείο.

Σε βίντεο διάρκειας ενός λεπτού που συνοδεύει την ανάρτηση εμφανίζονται δύο Ουκρανοί στρατιώτες που κουνούν και στη συνέχεια κρεμούν την ουκρανική σημαία σε μια ταμπέλα που γράφει «Λίμαν», στην είσοδο της πόλης.

«Ξεδιπλώνουμε τη σημαία μας και την τοποθετούμε στη γη μας. Η Λίμαν θα είναι πάντα μέρος της Ουκρανίας», ακούγεται να λέει ένας από τους δύο χαμογελώντας.

