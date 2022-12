Σιτάρι αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων έχουν κατάσχει οι Ρώσοι στους 9,5 μήνες που διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Περίπου 6 εκατομμύρια τόνοι σιταριού άρπαξαν οι εισβολείς από περιοχές που δεν βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την είδηση του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg και αναπαρήγαγε ο ουκρανικός ιστότοπος nexta, σιτάρι που ξεπερνά σε αξία το 1 δισ. δολάρια έχει περάσει στα χέρια των Ρώσων, 280 ημέρες από τις 24 Φεβρουαρίου οπότε ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Εκτιμήσεις του προγράμματος επισιτιστικής ασφάλειας και γεωργίας της NASA, αναφέρουν ότι η Ουκρανία έχει απωλέσει σιτηρά αξίας τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων από την αρχή της ρωσικής εισβολής.

Το πρόγραμμα επισιτιστικής ασφάλειας και γεωργίας της NASA χρησιμοποιεί ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης που ανιχνεύει τις αλλαγές υφής και χρώματος με βάση δορυφορικές εικόνες για να χαρτογραφήσει τα σημεία που έχει γίνει ή δεν έχει γίνει συγκομιδή.

Σύμφωνα με το NASA Harvest, περίπου το 88% των χειμερινών καλλιεργειών που φυτεύτηκαν σε κατεχόμενες από τους Ρώσους περιοχές της Ουκρανίας συγκομίστηκαν, ενώ οι περιοχές στις οποίες δεν έγινε συγκομιδή βρίσκονται κυρίως κατά μήκος της πρώτης γραμμής των πολεμικών συγκρούσεων.

«Οι κίνδυνοι στο έδαφος κατά τη διάρκεια του πολέμου έχουν κάνει το σύστημα παρακολούθησης Harvest της NASA έναν από τους μόνους ασφαλείς και αξιόπιστους τρόπους για τους ερευνητές να παρακολουθούν τι συμβαίνει στις καλλιέργειες στην Ουκρανία», δήλωσε ο Sergii Skakun, μέλος του προγράμματος επισιτιστικής ασφάλειας και γεωργίας της NASA.

Η ανάρτηση του ουκρανικού ιστότοπου nexta για την είδηση του Bloomberg:

#Russia stole at least $1 billion worth of #Ukrainian grain – Bloomberg. pic.twitter.com/TIdICHHowp