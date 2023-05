Η Βρετανία θα ενισχύσει το Κίεβο, σχεδόν 15 μήνες του πολέμου στην Ουκρανία, με πυραύλους Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow. Με τους πυραύλους αυτούς οι ουκρανικές δυνάμεις θα μπορούν να πλήττουν τα ρωσικά στρατεύματα και αποθήκες καυσίμων σε βάθος πίσω από τις γραμμές του μετώπου.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να φτάνει τις 460 ημέρες, το Κίεβο αποκτά κάτι που ζητούσε εδώ και μήνες, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που αναμένονται από τη Βρετανία.

Όπως ανακοίνωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Μπεν Ουάλας, οι πύραυλοι Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow θα επιτρέψουν στις ουκρανικές δυνάμεις να πλήττουν τα ρωσικά στρατεύματα και αποθήκες καυσίμων σε βάθος πίσω από τις γραμμές του μετώπου.

Η Ουκρανία ζητούσε εδώ και μήνες πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, αλλά η βοήθεια της Βρετανίας, των ΗΠΑ και άλλων συμμάχων περιλάμβανε, μέχρι στιγμής, μικρότερου βεληνεκούς όπλα.

«Απλώς δεν θα μείνουμε αδρανείς την ώρα που η Ρωσία σκοτώνει αμάχους», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο Βρετανός υπουργός Άμυνας. «Η Ρωσία πρέπει να παραδεχθεί ότι οι ενέργειές της και μόνο οδήγησαν στην προμήθεια τέτοιων συστημάτων στην Ουκρανία».

Ο Μπεν Ουάλας διευκρίνισε ότι η Βρετανία προμηθεύει αυτά τα όπλα στην Ουκρανία ώστε να χρησιμοποιηθούν εντός της επικράτειάς της.

