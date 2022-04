Ο Βλαντιμίρ Πούτιν όρισε νέο διοικητή πολέμου στην Ουκρανία τον 60χρονο στρατηγό, Αλεξάντερ Ντβορνίκοφ, ο οποίος έχει ιστορικό βαρβαρότητας εναντίον αμάχων στη Συρία αλλά και σε άλλες εμπόλεμες ζώνες, δηλώνει Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο στρατηγός που θα ηγηθεί της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» – όπως ονομάζει η Ρωσία τον πόλεμο – στην Ουκρανία, θεωρείται ως ένας από τους πιο έμπειρους στρατιωτικούς αξιωματικούς της χώρας και, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, πλέον αναλαμβάνει και τα ηνία στις επιθέσεις της Μόσχας στα ανατολικά της Ουκρανία.

Ο ανώτερος αξιωματούχος που αναγνώρισε τον νέο διοικητή δεν είχε εξουσιοδότηση να αναγνωριστεί και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ωστόσο, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, είπε ότι «κανένας διορισμός στρατηγού δεν μπορεί να διαγράψει το γεγονός ότι η Ρωσία έχει ήδη αντιμετωπίσει μια στρατηγική αποτυχία στην Ουκρανία».

«Αυτός ο στρατηγός θα είναι απλώς ένας άλλος συγγραφέας εγκλημάτων και βαρβαρότητας εναντίον Ουκρανών αμάχων», είπε ο κ. Σάλιβαν στην εκπομπή State of the Union του CNN.

