Την είδηση πως ο Ρομάν Αμπράμοβιτς έχει ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη και βρίσκεται μέσα στην αίθουσα του Ντολμά Μπαχτσέ όπου γίνονται οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία μεταδόθηκε από το Reuters. Οι πρώτες φωτογραφίες δεν άργησα να κάνουν την εμφάνισή τους!

Με τα ακουστικά του στ’ αυτιά, ο Ρομάν Αμπράμοβιτς φωτογραφήθηκε να κάθεται δίπλα στον Ιμπραΐμ Καλίν, εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας και έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρώσος ολιγάρχης συμμετέχει σε συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας από την ημέρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποφάσισε την εισβολή και την έναρξη του πολέμου με το Κίεβο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Roman Abramovich spotted inside #Istanbul talks. Not at the main table. Next to Ibrahim Kalin , Erdogan’s spokesman pic.twitter.com/0vAGZiCgoX