Η Ρωσία ισχυρίζεται πως οι Ουκρανοί μαχητές που παραδόθηκαν στη Μαριούπολη είναι συνολικά 1.730, συμπεριλαμβανομένων 771 το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας κατά πολύ τον αριθμό των αιχμαλώτων, από αυτόν που παραδέχθηκε η Ουκρανία, αφότου διέταξε τη φρουρά της να αποχωρήσει.

Μάλιστα, στο Κίεβο επικρατεί σιγή καθώς αρνείται να αποκαλύψει πόσοι ήταν μέσα στο Αζοφστάλ ή να σχολιάσει τι θα απογίνουν οι υπόλοιποι μαχητές, αφότου επιβεβαίωσε πως λίγοι πάνω από 250 παραδόθηκαν στη Μαριούπολη τις πρώτες ώρες αφού τους διέταξε να καταθέσουν τα όπλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση για το τι απέγιναν εκατοντάδες Ουκρανοί στρατιώτες που αντιστέκονταν σε μια τεράστια χαλυβουργία στο τέλος της σχεδόν τρίμηνης πολιορκίας, με την τελική έκβαση της πιο πολυαίμακτης μάχης στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες να μην έχει καθοριστεί.

Ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών που ελέγχουν την περιοχή δήλωσε πως σχεδόν οι μισοί μαχητές παραμένουν μέσα στη χαλυβουργία, όπου υπόγεια καταφύγια και στοές τους προστάτευσαν από εβδομάδες ρωσικών βομβαρδισμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Περισσότεροι από τους μισούς έχουν ήδη φύγει — περισσότεροι από τους μισούς έχουν παραδώσει τα όπλα τους», δήλωσε ο Ντένις Πουσίλιν στο διαδικτυακό τηλεοπτικό κανάλι Solovyov Live. «Αφήστε τους να παραδοθούν, αφήστε τους να ζήσουν, αφήστε τους ειλικρινά να αντιμετωπίσουν το φορτίο για όλα τα εγκλήματά τους», δήλωσε και συμπλήρωσε ότι οι τραυματίες έλαβαν ιατρική φροντίδα ενώ εκείνοι που ήταν καλά στην υγεία τους οδηγήθηκαν σε μια αποικία καταδίκων και έχουν καλή μεταχείριση.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να μιλήσουν δημόσια για το τι απέγιναν οι μαχητές, καθώς διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη στα παρασκήνια για τη διάσωσή τους.

«Το κράτος καταβάλλει τις μέγιστες προσπάθειες προκειμένου να επιτύχει τη διάσωση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεών μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ολεξάντρ Μοτουζιάνικ σε συνέντευξη Τύπου. «Οποιαδήποτε πληροφορία προς το κοινό θα έθετε σε κίνδυνο αυτή τη διαδικασία».

Η Ρωσία αρνείται ότι έχει συμφωνήσει σε μια ανταλλαγή αιχμαλώτων για αυτούς. Πολλοί από τους υπερασπιστές του Αζοφστάλ ανήκουν σε μια ουκρανική μονάδα με ακροδεξιές καταβολές, το Τάγμα Αζόφ, που η Μόσχα αποκαλεί ναζί και λέει πως πρέπει να διωχθούν για εγκλήματα. Η Ουκρανία τους αποκαλεί εθνικούς ήρωες.

Το τέλος των μαχών στη Μαριούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη που έχει καταλάβει μέχρι τώρα η Ρωσία, επιτρέπει στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, να διεκδικήσει μια σπάνια νίκη στην εισβολή που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου. Δίνει στη Ρωσία τον πλήρη έλεγχο της Αζοφικής θάλασσας και μια αδιάσπαστη έκταση εδάφους κατά μήκος της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

#Ukraine #Azovstal #Mariupol Another photo of the removal of wounded and captured "Azov" #Nazis. pic.twitter.com/8yVOiAdgdH