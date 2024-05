Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση στο Λουχάνσκ που κατέχει η Ρωσία Λουχάνσκ

Πυραυλική επιδρομή εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στην πόλη Λουχάνσκ, της ομώνυμης ουκρανικής περιφέρειας που προσαρτήθηκε παράνομα από τη Ρωσία.

Από την πυραυλική επίθεση της Ουκρανίας στο Λουχάνσκ ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην πόλη, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης, Λεονίντ Πάσετσνικ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Πάσετσνικ υποστηρίζει πως οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρομαχικά διασποράς.

Πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων TASS κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ουκρανικές ιστοσελίδες δημοσιεύονται φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν μια μεγάλη εστία πυρκαγιάς σε κεντρικό σημείο της πόλης Λουχάνσκ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

Russian-occupied Luhansk.



Good god, this is a massive hit now. pic.twitter.com/rsI7X91zol