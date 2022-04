Οι βομβαρδισμοί των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας σήμερα (24.4.2022) σκότωσαν δύο παιδιά στο Ντονέτσκ και οκτώ ανθρώπους στην Οδησσό της Ουκρανίας, με ένα βρέφος 3 μηνών μεταξύ των νεκρών, σύμφωνα με ανακοινώσεις κυβερνητών και αναφορές στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία ανέφερε ότι σκοτώθηκαν δύο παιδιά από τους βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων, ηλικίας 5 και 14 ετών, στο Οχερετίνσκ όταν καταστράφηκε το κτίριο στο οποίο ζούσαν.

Στην ανάρτησή του στο Telegram, o Πάβλο Κιριλένκο κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σημεία όπου μαίνονται μάχες.

Ωστόσο, το ανελέητο σφυροκόπημα των Ρώσων συνεχίζεται και σήμερα, που συμπληρώνονται 60 ημέρες από την πρώτη της εισβολής στα ουκρανικά εδάφη, με τον τραγικό απολογισμό των νεκρών από τους βομβαρδισμούς στην Οδησσό να αυξάνεται στους 8, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος τριών μηνών.

russian missile killed today this beautiful mom and her angel baby in Odesa. I have no words to describe devastation. The picture was posted by her husband Yuriy. RIP, we will revenge pic.twitter.com/pz128Lbjnw

Όπως μεταδίδει το SkyNews, επικαλούμενο δημοσιεύματα των διεθνών ΜΜΕ, από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκε και η μητέρα του βρέφους. Πρόκειται για τη Βαλέρια Χλοντάν και το παιδί της, τον θάνατο των οποίων επιβεβαίωσε ο σύζυγός της.

Valeria Hlodan & her infant daughter were 2 of 8 people killed in Odesa today by Russian missiles. Her post on Instagram where this photo was shared read: “Those were the best 40 weeks. Our girl is a month old now. Papa gave her her first flowers. It’s a new level of happiness.” pic.twitter.com/pc0xlrhohu