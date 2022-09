Την τρίτη επίσκεψή της πραγματοποιεί στην εμπόλεμη Ουκρανία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπου συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

“Τόσο πολλά έχουν αλλάξει. Η Ουκρανία είναι τώρα υποψήφια” χώρα για ένταξη στην ΕΕ, ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν λίγο πριν τη συνάντησή της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά της στο Twitter.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Θα συζητήσω με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό Ντένις Σμιχάλ για το πώς να συνεχίσουμε να φέρνουμε τις οικονομίες και τους λαούς μας πιο κοντά καθώς η Ουκρανία προχωράει προς την ένταξη”, πρόσθεσε.

Η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα επισκεφθεί το Κίεβο σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο παρουσία της πρώτης κυρίας της Ουκρανίας Ολένα Ζελένσκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🇺🇦 In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war. So much has changed. Ukraine is now a 🇪🇺 candidate. I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1

Η Ουκρανία υπέβαλε αίτημα για ένταξη στην ΕΕ μέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής και της χορηγήθηκε το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας σε λιγότερο από τέσσερις μήνες.

Η φον ντερ Λάιεν θα συζητήσει την ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ με τον Ζελένσκι. Αυτή εγγυάται την ελεύθερη μετακίνηση αγαθών, κεφαλαίου, υπηρεσιών και ανθρώπων.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.



This is a great honour.



I accept it in the name of all EU citizens.



And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3