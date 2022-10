Νέο πακέτο κυρώσεων συμφώνησαν να επιβάλλουν κατά της Ρωσίας οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η τσεχική προεδρία της ΕΕ.

«Οι πρεσβευτές έφθασαν σε πολιτική συμφωνία επί νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μία ισχυρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παράνομη προσάρτηση ουκρανικών εδαφών από τον Βλαντιμίρ Πούτιν», ανακοίνωσε η τσεχική προεδρία της ΕΕ μέσω Twitter.

Ειδικότερα, τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που θα πληγούν από το νέο πακέτο κυρώσεων θα γίνουν γνωστά από αύριο (6.10.2022), καθώς θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, που σημαίνει ότι έτσι θα τεθούν σε ισχύ.

Σημειώνεται ότι αυτό είναι το όγδοο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, από την εισβολή στης στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώνει», τονίζει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρετίζοντας τη συμφωνία για το όγδοο πακέτο κυρώσεων.

«Χαιρετίζω τη σημερινή συμφωνία των κρατών μελών για την όγδοοη δέσμη κυρώσεων.

