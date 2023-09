Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν από την Ρωσία πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Μαύρη Θάλασσα που είχε καταληφθεί από τη Ρωσία το 2015, στο πλαίσιο της ουκρανικής αντεπίθεσης και ενώ η ένταση έχει κλιμακωθεί στα ύδατα ανοικτά των ουκρανικών λιμανιών, ανακοίνωσαν σήμερα οι στρατιωτικές υπηρεσίες Πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR).

«Η Ουκρανία ανακτά τον έλεγχο των “Vichki Boïka”», αναφέρεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας Πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram. «Κατά την διάρκεια της επιχείρησης έλαβαν χώρα μάχες ανάμεσα στις ειδικές ουκρανικές δυνάμεις που επέβαιναν σε σκάφη και ένα ρωσικό καταδιωκτικό αεροσκάφος Su-30 (…) το ρωσικό αεροσκάφος χτυπήθηκε και αναγκάσθηκε να υποχωρήσει». Η πλατφόρμα κατελήφθη από την Ρωσία το 2015, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, και χρησιμοποιείτο από την Μόσχα για στρατιωτικούς σκοπούς από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022.

«Για την Ουκρανία, η ανακατάληψη των Vichki Boïka είναι στρατηγικής σημασίας και, κατά συνέπεια, η Ρωσία έχασε την ικανότητα να τους χρησιμοποιεί για στρατιωτικούς σκοπούς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της GUR.

«Η Ρωσία έχασε την ικανότητα πλήρους ελέγχου των υδάτων της Μαύρης Θάλασσας και αυτό φέρνει την Ουκρανία πολλά βήματα πιο κοντά στην ανάκτηση της Κριμαίας».

Μαζί με την πλατφόρμα εξόρυξης, η Ουκρανία κατέλαβε διάφορα «πολύτιμα τρόπαια», όπως πυρομαχικά ελικοπτέρων και ένα σύστημα ραντάρ που επιτρέπει τον έλεγχο των κινήσεων των πλοίων στην Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Βίντεο από την επιχείρηση των ουκρανικών δυνάμεων:

Πριν από την κατάληψη της χερσονήσου της Κριμαίας από την Ρωσία, η Ουκρανία εξασφάλιζε σημαντικό μέρος του φυσικού αερίου της από το υπέδαφος της Μαύρης Θάλασσας, που τροφοδοτούσε όχι μόνο την Κριμαία αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.