«Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να καταστρέψει τις στρατιωτικές και διοικητικές δυνατότητες της Χαμάς», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, ενώ ο πόλεμος με τη Χαμάς μπήκε στη 10η ημέρα του και ξημερώνει η 11η.

Οι ηγέτες του Ισραήλ και των ΗΑΕ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα ενώ μαίνονται οι συγκρούσεις του Ισραήλ με τη Χαμάς, με χτυπήματα εκατέρωθεν και τις αναφορές για πλήγματα εις βάρος του Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο να πληθαίνουν.

Μάλιστα, η Χαμάς πραγματοποίησε σήμερα το μεγαλύτερο μπαράζ εκτοξεύσεων ρουκετών κατά του Ισραήλ από το πρώτο του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Οι ρουκέτες έφτασαν μέχρι και πάνω από την Ιερουσαλήμ, την ισραηλινή πρωτεύουσα, με την Κνεσέτ να διαλύει δύο φορές τη συνεδρίασή της.

Η συνεδρίαση διακόπηκε και οι ηγέτες του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ έτρεξαν στα καταφύγια, την ώρα που ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποιούσε τη Χεζμπολάχ να μην «δοκιμάσουν τη θέλησή μας».

Ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε την Κνεσέτ ότι το έθνος του Ισραήλ είναι ενωμένο στον στόχο της νίκης, ενώ υπογράμμισε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για τις αποτυχίες πληροφοριών και ασφάλειας που επέτρεψαν στη Χαμάς να εξαπολύσει μια τέτοια αιματηρή επίθεση στις 7 Οκτωβρίου. Κάλεσε τον κόσμο να ενωθεί και να πολεμήσει τη Χαμάς.

Το Iron Dome αναχαιτεί τις ρουκέτες πάνω από τη Πύλη της Χάιφας, στο κεντρικότερο σημείο της Ιερουσαλήμ

Η στιγμή που εκκενώθηκε η Κνεσέτ:

Members of Knesset rushing to shelters as rockets were launched towards Tel Aviv.



PM Netenyahu & other top Israeli officials are also in the building. pic.twitter.com/EwQHF8oBJO — Clash Report (@clashreport) October 16, 2023

WATCH: Rocket alert sirens sound in Jerusalem as lawmakers attend the opening of the winter session of the Knesset



Knesset Speaker Amir Ohana: "Siren?"

MK Merav Ben-Ari: "I think there's a siren"

Ohana: "Ok, everyone evacuate to the hallway" pic.twitter.com/Bpt4IAjTk2 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 16, 2023

Στο παρακάτω βίντεο είναι ένα ζευγάρι διάσημων Ισραηλινών παρουσιαστών – η Κορίν Γκίντεον και ο Γκάι Πινές- που πήγαν να επισκεφθούν την οικογένεια ενός νεκρού και τράβηξαν την ώρα που ακούγονταν οι σειρήνες στην Ιερουσαλήμ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ערב טוב עם גיא פינס (@erevtov)

Μιλώντας με τον Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην πληγούν αθώοι, με τον ηγέτη των ΗΑΕ να του απαντάει ότι ο στόχος είναι «να σταματήσει η βία και η κλιμάκωση στη Λωρίδα της Γάζας» και να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για τους πληγέντες.

Φυσικά, η επικοινωνία Νετανιάχου – μπιν Ζαγέντ δεν είναι η μόνη αυτού του είδους, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, πήγε ξανά στο Ισραήλ και μάλιστα χρειάστηκε να πάει σε καταφύγιο μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό επειδή ήχησαν για πολλοστή φορά οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ.

Την ίδια ώρα, οι φήμες «φουντώνουν» για επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε ένα προγραμματισμένο ταξίδι του στο Κολοράντο και η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι αναμένεται να πάει στην Ιερουσαλήμ μεθαύριο Τετάρτη.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να πάει στο Ισραήλ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχει σημάνει συναγερμό και στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο μια επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού εκεί θα ήταν δύσκολη λόγω των συνθηκών.

Το Ιράν προειδοποιεί ότι ο χρόνος πιέζει και πρέπει να βρεθούν λύσεις

O Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε σήμερα ότι ο χρόνος πιέζει «για την εξεύρεση πολιτικών λύσεων» ώστε «η εξάπλωση» του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς να μην γίνει «αναπόφευκτη».

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών με τους υπουργούς Εξωτερικών της Τυνησίας, της Μαλαισίας και του Πακιστάν, ο Χοσεϊν Αμίρ-Αμπντολαχιάν «επέμεινε στο γεγονός ότι ο χρόνος πιέζει για την εξεύρεση πολιτικών λύσεων, η πιθανή εξάπλωση του πολέμου σε άλλα μέτωπα προσεγγίζει ένα αναπόφευκτο στάδιο», σύμφωνα με μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

This is what the town of Beit Hanoun in the northeastern Gaza Strip looks after the Israeli Air Force strikes. pic.twitter.com/ADRjf9FSqH — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2023

Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε «την ανάγκη να σταματήσουν αμέσως τα εγκλήματα και οι φόνοι του σιωνιστικού καθεστώτος και να σταλεί ανθρωπιστική βοήθεια» στη Γάζα.

Ο Αμίρ-Αμπντολαχιάν είχε ήδη προειδοποιήσει την Κυριακή, στο τέλος μιας περιοδείας στο Ιράκ, τον Λίβανο, τη Συρία και το Κατάρ ότι «κανείς» δεν μπορεί να «εγγυηθεί τον έλεγχο της κατάστασης» εάν το Ισραήλ εξαπολύσει μια χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Επίσης, ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί, προειδοποίησε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι μια χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα «θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν μακρύ πόλεμο και σε πολλά μέτωπα», σύμφωνα με μήνυμα που έστειλε ο Μοχαμάντ Τζαμσιντί, ένας από τους πολιτικούς του συμβούλους.

Κατά τη διάρκεια άλλης τηλεφωνικής συνομιλίας, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ραϊσί δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να «συνεργαστεί με την Τουρκία και άλλες μουσουλμανικές χώρες» για να “στείλει ανθρωπιστική βοήθεια” στη Γάζα μετά το αναμενόμενο άνοιγμα του σημείου διέλευσης με την Αίγυπτο, σύμφωνα με την προεδρία.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο Αμίρ-Αμπντολαχιάν συνάντησε τα υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που έχει την εξουσία από το 2007 και υποστηρίζεται από την Τεχεράνη.

Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στο Ισραήλ μετά την επίθεση. Η Χαμάς πήρε επίσης 199 ομήρους, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που έγιναν ως αντίποινα τουλάχιστον 2.750 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα, κυρίως Παλαιστίνιοι άμαχοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Ασφαλείας ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό από τη Χαμάς

Ο επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Ασφαλείας του Ισραήλ, Ρόναν Μπαρ, ανέλαβε την ευθύνη για την αποτυχία προειδοποίησης του κόσμου για το μακελειό που ετοίμαζε η Χαμάς.

Σε επιστολή του προς τους υπαλλήλους της εταιρείας ο Ρόναν Μπαρ τόνισε πως η ευθύνη βαραίνει αυτόν, καθώς είναι ο επικεφαλής και τη Σιν Μπετ για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

«Παρά μια σειρά ενεργειών που πραγματοποιήσαμε, δυστυχώς, το Σάββατο δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μια επαρκή προειδοποίηση που θα επέτρεπε την αποτροπή της επίθεσης. Ως το πρόσωπο που βρίσκεται στην κεφαλή της οργάνωσης – η ευθύνη γι’ αυτό βαραίνει εμένα», τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια υποστήριξε πως «θα υπάρξει χρόνος για έρευνες. Τώρα αγωνιζόμαστε. Χάσαμε δέκα από τους καλύτερους ανθρώπους μας, πολλοί από εμάς τραυματίστηκαν, οι στρατιώτες έχασαν τους συγγενείς τους. Αμέτρητες οι ιστορίες ηρωισμού». Σύμφωνα με τον ίδιο, «ήδη από την πρώτη ημέρα των μαχών, δημιουργήσαμε έναν ειδικό σχηματισμό, σε συνεργασία με τις IDF, για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και την ανάκτηση των απαχθέντων και των αγνοουμένων».

Στην επιστολή του ανέφερε ακόμη πως «όλοι οι υπάλληλοι της οργάνωσης έφτασαν στις μονάδες, άνοιξαν ιδιωτικά γραφεία, δημιουργήθηκαν ειδικές ομάδες. Όλοι όσοι έφεραν όπλο κατέβηκαν για να πολεμήσουν», ενώ τόνισε πως «βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο, όχι σε μια απλή μάχη. Ένας πόλεμος τελειώνει με μια απόφαση και μια αλλαγή κατάστασης. Δεν υπάρχει χρονικό όριο. Θα πάμε μέχρι το τέλος».

Το Ισραήλ φέρεται να σκότωσε επικεφαλής της Χαμάς σε βομβαρδισμό στη Γάζα

Νεκρός από βομβαρδισμό του Ισραήλ φέρεται να έχει πέσει στη Λωρίδα της Γάζας ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, δίνοντας στη δημοσιότητα και τα… αποδεικτικά στοιχεία.

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ ανέβασε βίντεο στο X (πρώην Twitter) όπου δείχνει την «εξουδετέρωση» του ηγετικού στελέχους της Χαμάς, με τον βομβαρδισμό που έκαναν τα μαχητικά αεροσκάφη της στην έδρα του στην περιοχή Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας.

Εδώ και 10 ημέρες, το Ισραήλ βομβαρδίζει καθημερινά θέσεις της Χαμάς ώστε να την αποδυναμώσουν και να προχωρήσουν στην δρομολογημένη χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Δείτε το βίντεο της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας:

מצורף תיעוד מחיסול ראש המודיעין הכללי של ארגון הטרור חמאס בחאן יונס: https://t.co/WVfq7l3J8c



מצורף תיעוד מתקיפת מטרות תת-קרקע של ארגון הטרור חמאס: https://t.co/gtUZTtLHYc



מצורף תיעוד מתקיפת מחבלים שעסקו בשיגור רקטי: https://t.co/SgIBI0EYzv pic.twitter.com/AlvmLBBBvR — Israeli Air Force (@IAFsite) October 16, 2023

Τα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας είναι αποκλεισμένα από ισραηλινά στρατεύματα κατά μήκος των συνόρων, ενώ το Ισραήλ έχει κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό και την προμήθεια φαρμάκων και τροφίμων.

«Μεταξύ των Ισραηλινών ομήρων περιλαμβάνονται υψηλόβαθμοι αξιωματικοί»

Ο πρώην ηγέτης της Χαμάς, Χάλεντ Μεσάλ, δήλωσε ότι μεταξύ των Ισραηλινών ομήρων περιλαμβάνονται υψηλόβαθμοι αξιωματικοί από τη μεραρχία στη Γάζα.

Ο Μεσάλ, ο οποίος ηγείται τώρα του γραφείου της Χαμάς που είναι αρμόδιο για την παλαιστινιακή διασπορά, δήλωσε ότι υπάρχουν 6.000 άνδρες και γυναίκες κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές που “θέλουμε να απελευθερωθούν” σε ανταλλαγή με Ισραηλινούς αιχμαλώτους.

Ο εκτοπισμός (των Παλαιστινίων) θα βλάψει την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τα αραβικά συμφέροντα εθνικής ασφάλειας, τόνισε.

Η Χεζμπολάχ ευτυχώς κάνει βήματα αλλά η μάχη χρειάζεται περισσότερα, δήλωσε ο Μεσάλ.

Ο Μεσάλ είπε σε συνέντευξή του στο δίκτυο Al Araby TV ότι η οργάνωση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να χρησιμοποιήσει τους αιχμαλώτους ως μοχλό για την απελευθέρωση 6.000 Παλαιστινίων που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές, σύμφωνα με το κανάλι της Χαμάς στο Telegram.