Σε αδιανόητο μακελειό εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ισραήλ. Ισραηλινά αεροσκάφη πλήττουν τη Γάζα την ώρα που η Χαμάς συνεχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ όπου ηχούν ξανά και ξανά σειρήνες.

Εικόνες καταστροφής στη Γάζα, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο «ολικός αποκλεισμός» της, τρίτη ημέρα του πολέμου στο Ισραήλ.

Από το άλλο στρατόπεδο, αυτό της Χαμάς, η παλαιστινιακή οργάνωση έπληξε με ρουκέτα περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν», στο Τελ Αβίβ όπου υψώθηκε καπνός.

Oι πτήσεις έχουν διακοπεί προσωρινά, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, η ρουκέτα που πέρασε από το αντιπυραυλικό σύστημα, δεν έπληξε το αεροδρόμιο, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής έχουν ηχήσει στο βόρειο Ισραήλ, με αναφορές για αναχαίτιση των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Λιβάνου.

Βίντεο από πυραυλική επίθεση της Χαμάς εναντίον του αεροδρομίου «Μπεν Γκουριόν»:

Hamas has attacked Israel’s largest Ben Gurion Airport Just as the Americans fled from Afghanistan, the Israelis were also about to flee But now that way is closed, they can’t escape now #Hamas #حماس #فلسطين #Palestine #standwithPalestine #Gaza #AlAqsaMosque #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/JDdG95KBO7