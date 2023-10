«Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Γάζα»! Αυτό είναι το μήνυμα του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού που μίλησε στο Fox News, με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς να λαμβάνει νέες διαστάσεις.

Το Ισραήλ είχε ήδη ξεκινήσει την αντεπίθεσή του από το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (7.10.2023), όταν η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την ομοβροντία ρουκετών προς τα νότια της χώρας. Τώρα, φαίνεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες να ισοπεδώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο Fox News για τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Γάζα»!

Την ίδια ώρα, η ΕΡΤ μετέδωσε ότι ήχησαν σειρήνες και στο κεντρικό Ισραήλ. Οι νεκροί σε Ισραήλ και Γάζα έχουν ξεπεράσει τους 1.000 και οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 5.000.

BREAKING: Israeli military spokesperson tells Fox News 'we are preparing to enter Gaza'