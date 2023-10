Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες αμάχων που βρίσκονταν μέσα στην Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, που βομβαρδίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (19.10.2023), με αποτέλεσμα ένα παιδί να χάσει τη ζωή του και δεκάδες να τραυματιστούν, ενώ πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Ο Άγιος Πορφύριος είναι η πιο παλιά, ενεργή ακόμη εκκλησία στον παλαιστινιακό θύλακα. Βρίσκεται σε ιστορική συνοικία της παλιάς Γάζας και, σύμφωνα με την παράδοση, εκεί φυλάσσονται τα λείψανα του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος διετέλεσε επίσκοπος Γάζας τον 5ο αιώνα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, από την αεροπορική επιδρομή υπέστη ζημιές η πρόσοψη της εκκλησίας και παρακείμενο οικοδόμημα. Όπως πρόσθεσαν οι αυτόπτες μάρτυρες, πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

“Είχαμε βρει καταφύγιο στην Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, ένα κτίριο που έχει ιστορία 2.000 ετών. 385 Χριστιανοί είχαν βρει καταφύγιο στην εκκλησία. Αρνηθήκαμε να πάμε στο Σινάι. Μας είπαν να εκκενώσουμε και να κατευθυνθούμε στη νότια Γάζα. Είπαμε “δεν φεύγουμε. Θέλουμε να πεθάνουμε εδώ”. Έτσι, εκείνοι προχώρησαν και μας σκότωσαν εδώ. Έκαναν την αεροπορική επιδρομή ακριβώς πάνω στην εκκλησία. Το κτίριο με 385 ανθρώπους μέσα, κατέρρευσε. Υπάρχει άλλη μία εκκλησία που φιλοξενεί 500 ανθρώπους, τους είδαμε και αυτούς να βομβαρδίζονται”, περιγράφει ένας άνδρας.

