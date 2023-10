Δύσκολη ήταν η νύχτα στη Μέση Ανατολή, καθώς οι βομβαρδισμοί από και προς τη Λωρίδα της Γάζας συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση. Την ίδια ώρα, κανείς δε γνωρίζει τι θα συμβεί με την χερσαία εισβολή του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα παλαιστινιακά ΜΜΕ, μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ βομβάρδισαν περιοχές κοντά σε τρία νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν επλήγησαν τα νοσοκομεία.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για την πληροφορία αυτή.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έγιναν βομβαρδισμοί κοντά στα νοσοκομεία Σίφα, Αλ Κουντς και στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο, βόρεια.

Ο διευθυντής του Ινδονησιακού Νοσοκομείου δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα ότι ο ισραηλινός βομβαρδισμός προκάλεσε «σοβαρές ζημιές και τραυματισμούς», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο άμεσα.

Happening now 🚨

El Quads hospital is being attacked! They got warnings before from the Israeli authorities, and they said there’s more than 12,000 child and women and injured people in critical condition, and no gas for transportation. So they can’t evacuate.#Gazabombing pic.twitter.com/Q9BgXmtCoQ — Donya Shama 🇵🇸 (@DonyaShama) October 22, 2023

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ζημιές κοντά στα νοσοκομεία μέχρι στιγμής.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε γνωστό τη 14η Οκτωβρίου ότι ο στρατός του Ισραήλ τη διέταξε να εκκενώσει το νοσοκομείο Αλ Κουντς. Η οργάνωση τόνισε πως ήταν αδύνατον να μεταφέρει τους ασθενείς και τους τραυματίες.

Ανεμοβλογιά, ψώρα, διάρροια…

Τα κρούσματα ανεμοβλογιάς, ψώρας και ασθενειών που προκαλούν διαρροϊκά επεισόδια αυξάνονται στη Λωρίδα της Γάζας, εξαιτίας των φοβερών συνθηκών από την άποψη της υγιεινής, προειδοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ εξήγησε πως ανάμεσα στους βασικούς λόγους της εξάπλωσης ασθενειών είναι πως οι Γαζαίοι είναι αναγκασμένοι να πίνουν μολυσμένο νερό, ελλείψει καθαρού πόσιμου νερού.

Δεν έδωσε συγκεκριμένους αριθμούς. Ωστόσο, προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου αύξησης των κρουσμάτων μολυσματικών νόσων αν δεν αποκατασταθεί η ύδρευση και εάν δεν ξαναρχίσουν να ηλεκτροδοτούνται, ή δεν λάβουν καύσιμα, οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης.

What a strange scene and how much pain is in the eyes of this child May Allah have mercy on Palestine and all Muslims#Gazabombing #Palestine #FreePalaestine #GazaHospitalBombing #Gaza_Genocide pic.twitter.com/mePClXXB0T — Ejaz Meer (@EjazMeer22) October 23, 2023

Ο στρατός του Ισραήλ έθεσε υπό «πλήρη πολιορκία» τη Λωρίδα της Γάζας, διακόπτοντας την ύδρευση, την ηλεκτροδότηση, τις παραδόσεις τροφίμων, φαρμάκων, καυσίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αντιποίνων μετά την επίθεση της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια, την πιο πολύνεκρη από καταβολής κράτους, την 7η Οκτωβρίου.

4.651 Παλαιστίνιοι νεκροί…

Δεκάδες Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν την Κυριακή στη Λωρίδα της Γάζας, στις συνεχιζόμενες εντατικές επιδρομές του Ισραήλ στον πολιορκημένο θύλακα, όπου έφθασε νέα βοήθεια, τη 16η ημέρα του πολέμου, έναυσμα του οποίου ήταν η πολυαίμακτη επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Μπροστά στον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνομίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες του Καναδά, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, καθώς και με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, που αναμένεται αύριο Τρίτη στο Ισραήλ.

Καθώς ο ισραηλινός στρατός μοιάζει να προετοιμάζεται για χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, που ελέγχει η Χαμάς, το Ιράν, σύμμαχος του παλαιστινιακού κινήματος, όπως και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πως η κατάσταση μπορεί να γίνει «ανεξέλεγκτη».

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως ενισχύει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει στην περιφέρεια, έπειτα από «κλιμακώσεις από το Ιράν και δυνάμεις συνδεόμενες μαζί του», κι ο επικεφαλής του Λόιντ Όστιν διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον δεν θα διστάσει «να αναλάβει δράση» αν μπουν στο στόχαστρο συμφέροντά της.

IDF:



The precision “Iron Sting” mortar entered operational use for the first time to target Hamas’s rocket launchers in the Gaza. pic.twitter.com/tKe0tSran6 — Clash Report (@clashreport) October 22, 2023

Επί του πεδίου, ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τα πλήγματά του στη Λωρίδα της Γάζας, με εκπρόσωπό του να διαβεβαιώνει πως «δεκάδες» μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι πιο πολύνεκρες επιδρομές έγιναν στη Ντέιρ αλ Μπάλα, όπου 80 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν και ακίνητα καταστράφηκαν. Έγιναν επίσης πλήγματα στη Χαν Γιούνες και στη Ράφα (νότια).

Στο νεκροτομείο της Ντέιρ αλ Μπάλα, γυναίκα ξέσπασε σε αναφιλητά όταν βρήκε το πτώμα της κόρης της και άλλων παιδιών της οικογένειάς της, των Νατίλ. Τα ονόματα τριών από αυτά, Λαγιάν, Χάνι και Τζόαν, είχαν γραφεί με μαρκαδόρο στα πόδια τους.

Ο «τελευταίος πόλεμος»;

«Κοιμόμασταν στο σπίτι μας, ξυπνήσαμε όταν τα παράθυρα έγιναν κομμάτια κι έπεσαν τούβλα. Βγήκαμε ως εκ θαύματος» ζωντανοί, αφηγήθηκε επιζήσασα, η Ουμ Άχμαντ, στη Ράφα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει απαιτήσει επανειλημμένα οι άμαχοι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να φύγουν προς νότο για να βρουν ασφαλή καταφύγια. Όμως πλήγματα συνεχίζουν να καταγράφονται ακατάπαυστα (και) στον νότο.

Η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ορκίζεται πως θα «αφανίσει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ.

«Αυτός πρέπει να είναι ο τελευταίος πόλεμος στη Γάζα. Για τον απλούστατο λόγο πως δεν θα υπάρχει πλέον Χαμάς», δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Την 7η Οκτωβρίου, Σάββατο, εβραϊκή αργία, εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς εφόρμησαν στο Ισραήλ από τη Γάζα, σπέρνοντας τον τρόμο σε επίθεση άνευ προηγουμένου από ιδρύσεως του κράτους του Ισραήλ, το 1948. Πάνω από 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, από σφαίρες, όταν κάηκαν ζωντανοί ή ακρωτηριάστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές. Παράλληλα, η Χαμάς απήγαγε 212 Ισραηλινούς και αλλοδαπούς.

Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 4.651 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, ανάμεσά τους πάνω από 1.500 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στους ακατάπαυστους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε αντίποινα, που έχουν ισοπεδώσει συνοικίες ολόκληρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ενώ, σύμφωνα με το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), 29 εργαζόμενοί του έχουν σκοτωθεί από την 7η Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας, τον μικροσκοπικό θύλακα 362 τετραγωνικών χιλιομέτρων όπου στοιβάζονται 2,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι.

«Συνεχής ροή»

Στο Ισραήλ, οι σειρήνες του συναγερμού για ρουκέτες ήχησαν ξανά στον νότο, που γειτονεύει με τον θύλακα, καθώς και σε κεντρικούς τομείς, ανέφερε ο στρατός, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα. Ωστόσο, στρατιώτης σκοτώθηκε κοντά στη Γάζα από παλαιστινιακή ρουκέτα.

This night considered the most violent of the continuous bombing by the Israeli occupation forces on the Gaza Strip, targeting children, women and civilians.#Gazabombing #GazaHospitalBombing #Gaza_Genocide #غزة_تحت_القصف #غزة_الآن #فلسطين_الان pic.twitter.com/YPX2iypKED — Mohamed Badeξ 🇵🇸🇪🇬 (@Mo_Bade3) October 22, 2023

Στη Ρεβιβίμ (νότια), Ισραηλινοί παραβρέθηκαν στις κηδείες ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς, στο κιμπούτς Μπεερί, όπου σφαγιάστηκαν τουλάχιστον 100 έποικοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

«Πρέπει να εγγυηθούμε πως δεν θα ξανασυμβεί ποτέ αυτό, αυτό είναι το αίσθημα που έχουμε», είπε ο Ρομί Γκολντ, πρώην αλεξιπτωτιστής, 70 ετών, παρών στις κηδείες.

Στην Ιερουσαλήμ, Ισραηλινοί διαδήλωσαν για να απαιτήσουν την επιστροφή των ομήρων στα χέρια της Χαμάς.

Δυο ημέρες μετά την επίθεση των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο στρατός του Ισραήλ επέβαλε «απόλυτη πολιορκία» στη Γάζα – που υφίσταται ισραηλινό αποκλεισμό για πάνω από 16 χρόνια –, κόβοντας τον εφοδιασμό με νερό, ρεύμα και τρόφιμα.

Ο ΟΗΕ κάνει λόγο για «ανθρωπιστική καταστροφή» και τουλάχιστον 1,4 εκατ. εκτοπισμένους στον θύλακα.

Χθες Κυριακή, νέα αυτοκινητοπομπή αποτελούμενη από 17 φορτηγά με βοήθεια μπήκε στη Λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο. Διανεμήθηκαν επίσης καύσιμα από τη Ράφα.

Η έλλειψη καυσίμων θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των νοσοκομείων, ιδίως των θερμοκοιτίδων 120 νεογνών που γεννήθηκαν πρόωρα, προειδοποιούσε η UNICEF.

Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του ανακοίνωσε πως κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ώστε να υπάρχει «συνεχής ροή» βοήθειας στη Γάζα.

Σύμφωνα με τις αρχές της Χαμάς, κάπου 165.000 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, με άλλα λόγια οι μισές κατοικίες στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 20.000 καταστράφηκαν ή πλέον είναι αδύνατο να κατοικηθούν.

«Σταματήστε!»

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, έχει συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικούς γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας και στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο.

Σε αυτά τα τελευταία, οι φονικές ανταλλαγές πυρών έχουν πολλαπλασιαστεί ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ, ενώ κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών τις εγκαταλείπουν ένθεν κακείθεν των συνόρων.

Χθες βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως απέτρεψε προσπάθεια «δυο πυρήνων τρομοκρατών της Χεζμπολάχ» να επιτεθούν με ρουκέτες, ανοίγοντας πυρ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ πως θα κάνει «το λάθος της ζωής της» αν αρχίσει πόλεμο με τον στρατό της χώρας του.

Η βία έχει επίσης κλιμακωθεί στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που κατέχει το Ισραήλ από το 1967, όπου τουλάχιστον 93 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή.

«Ο πόλεμος είναι πάντα ήττα, καταστροφή της ανθρώπινης αδελφοσύνης. Σταματήστε, αδέλφια, σταματήστε!», εκλιπάρησε χθες ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας Φραγκίσκος.