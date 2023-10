Ακόμη μια νύχτα κόλασης έζησαν οι κάτοικοι στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ συνέχισαν με αδιάκοπο ρυθμό, μετά την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς το Σάββατο.

Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην πλευρά του Ισραήλ, ενώ 1.500 είναι οι νεκροί στην Παλαιστίνη μετά την επίθεση της Χαμάς.

Την ίδια ώρα υπολογίζεται πως τουλάχιστον 150 Ισραηλινοί βρίσκονται αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας. Οι αρχές του Ισραήλ έχουν ταυτοποιήσει τους 97 από αυτούς.

Σημειώνεται πως οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται και από τις δύο πλευρές από και προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Στο Ισραήλ μεταβαίνουν σήμερα Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς και να συναντηθούν με την ισραηλινή ηγεσία, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει πυρομαχικά λευκού φωσφόρου στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στον Λίβανο, κατήγγειλε χθες Πέμπτη η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW), υπογραμμίζοντας πως τα όπλα αυτά εκθέτουν άμαχους αδιακρίτως στον κίνδυνο να υποστούν σοβαρό και μακρόχρονο τραυματισμό.

Ερωτηθείς σχετικά με την κατηγορία της οργάνωσης, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως «δεν είναι επί του παρόντος ενήμερος για τη χρήση όπλων που περιέχουν λευκό φώσφορο στη Γάζα». Δεν σχολίασε την πληροφορία περί χρήσης τέτοιων πυρομαχικών στον Λίβανο.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας από το Σάββατο, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του με 1.300 νεκρούς. Πάνω από 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί. Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ενεπλάκη επίσης σε ανταλλαγές πυρών με μαχητές του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Η HRW τόνισε σε ανακοίνωσή της πως επαλήθευσε βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκαν στον Λίβανο τη 10η Οκτωβρίου και στην πόλη της Γάζας την 11η Οκτωβρίου και καταγράφουν «πολλαπλές εκρήξεις στον αέρα οβίδων με πυρομαχικά λευκού φωσφόρου», αντίστοιχα σε δυο αγροτικές περιοχές και στο λιμάνι.

Παρέθεσε συνδέσμους προς δύο βίντεο, αναρτημένα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που εξηγεί ότι δείχνουν «οβίδες 155 χιλιοστών του πυροβολικού με λευκό φώσφορο να χρησιμοποιούνται» για τη δημιουργία προπετασμάτων καπνού, ή για την επισήμανση στόχων, ή φωτισμό τοποθεσιών, ή για άλλους σκοπούς. Και τα δύο τραβήχτηκαν κοντά στα σύνορα Λιβάνου – Ισραήλ, σημείωσε.

Δεν παρέθεσε βίντεο από τη χρήση τέτοιων πυρομαχικών στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, παλαιστινιακά τηλεοπτικά δίκτυα έχουν μεταδώσει βίντεο τις τελευταίες ημέρες με λευκό καπνό στους αιθέρες, που ανέφεραν πως οφείλονταν σε πυρομαχικά λευκού φωσφόρου.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο όσα αναφέρει το κείμενο της ΜΚΟ.

BREAKING: Israel has used white phosphorus in military operations in Gaza and Lebanon, putting civilians at risk of serious and long-term injuries.



White phosphorus causes excruciating burns and can set homes afire. Its use in populated areas is unlawful.https://t.co/TbCVA5Qynp pic.twitter.com/4UKANHTwI2