Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στην ομιλία του από το Οβάλ Γραφείο στον Αμερικανικό λαό αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ισραήλ, καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς και την παρομοίασε με αυτή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως τόνισε ο Μπάιντεν οι επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ και της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν κοινό κίνητρο: «Η Χαμάς και ο Πούτιν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απειλές, αλλά μοιράζονται αυτό το κοινό: Και οι δύο θέλουν να εκμηδενίσουν πλήρως μια γειτονική δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης τόνισε πως θα στείλει «επείγον αίτημα προϋπολογισμού» στο Κογκρέσο την Παρασκευή ώστε «να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες εθνικής ασφάλειας της Αμερικής για να στηρίξει τους κρίσιμους εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ και της Ουκρανίας».

Συγκεκριμένα ο Μπαίντεν ανέφερε: «Ο τρόμος και η τυραννία της Χαμάς και του Πούτιν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απειλές, αλλά και οι δύο θέλουν να εκμηδενίσουν πλήρως μια γειτονική δημοκρατία. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας γιατί αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια της Αμερικής.

Η αμερικανική ηγεσία είναι αυτό που κρατά τον κόσμο ενωμένο. Οι αμερικανικές συμμαχίες είναι αυτές που μας κρατούν ασφαλείς στην Αμερική. Οι αμερικανικές αξίες είναι αυτές που μας κάνουν ένα έθνος-εταίρο με το οποίο θέλετε να συνεργαστείτε.

Για να θέσουμε όλα αυτά σε κίνδυνο – φεύγουμε από την Ουκρανία, γυρνάμε την πλάτη μας στο Ισραήλ – απλά δεν αξίζει τον κόπο. Γι’ αυτό αύριο θα στείλω στο Κογκρέσο ένα επείγον αίτημα για τον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση των αναγκών εθνικής ασφάλειας της Αμερικής – ανάγκες υποστήριξης των σημαντικών εταίρων μας, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ και της Ουκρανίας.

Είναι μια έξυπνη επένδυση που θα αποφέρει μερίσματα για την αμερικανική ασφάλεια για γενιές. Βοηθήστε μας να κρατήσουμε τα αμερικανικά στρατεύματα μακριά από τον κίνδυνο. Βοηθήστε μας να οικοδομήσουμε έναν κόσμο πιο ασφαλή, πιο ειρηνικό, πιο ευημερούντα για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.” Επίσης υποστήριξε πως το Ισραήλ «δεν ευθύνεται» για τη φονική έκρηξη σε νοσοκομείο αυτή την εβδομάδα στη Γάζα.

The terror and tyranny of Hamas and Putin represent different threats, but they both want to completely annihilate a neighboring democracy.



Let me share with you why this is vital for America’s national security: https://t.co/MoClTKCBCw