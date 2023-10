Λουτρό αίματος σε νοσοκομείο στη Γάζα, που βομβαρδίστηκε νωρίς το βράδυ της Τρίτης (17.10.2023), την ώρα που ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τον πόλεμο στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, στο νοσοκομείο -εκτός από τους ασθενείς- βρίσκονταν και οικογένειες που είχαν βρει εκεί καταφύγιο. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 200 – 300 νεκρούς, ενώ το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε πως εκφράζονται φόβοι ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι το υπουργείο Υγείας στο υπό τη διοίκηση της Χαμάς παλαιστινιακό έδαφος ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε νοσοκομειακό συγκρότημα της Γάζας προκάλεσαν την Τρίτη τον θάνατο τουλάχιστον 200 ανθρώπων.

«200 έως 300 εκτοπισμένοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα κατοχικά (ισραηλινά) πλήγματα στην αυλή» του νοσοκομείου Ahli Arab στο κέντρο της Γάζας, ανέφερε το υπουργείο.

«Εκατοντάδες θύματα βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια», πρόσθεσε.

Footage from the airstrike on Al-Ahli Arab Hospital in central Gaza City Who will stop this Israeli madness. WTF is going on!!!! pic.twitter.com/hbE1XRTzpW

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!

What you see in the picture is a massacre in a hospital in the Gaza Strip after it was targeted by the occupation forces pic.twitter.com/USL9FwvIca