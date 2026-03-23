Politico: Η ΕΕ «μπλοκάρει» την Ουγγαρία από εμπιστευτικές πληροφορίες υπό τον φόβο διαρροών στη Ρωσία

Η ΕΕ φαίνεται να λαμβάνει πιο διακριτικά αλλά ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην Ουγγαρία, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών προς τη Μόσχα. Όπως αποκαλύπτει σε σημερινό του δημοσίευμα το Politico, περιορίζεται η πρόσβαση της Βουδαπέστης σε κρίσιμα δεδομένα, ενώ διπλωματικές επαφές μεταφέρονται ολοένα και περισσότερο σε στενότερους κύκλους κρατών-μελών.

Οι εξελίξεις έρχονται μετά από δηλώσεις του πρωθυπουργού της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος έκανε λόγο για μακροχρόνιες υποψίες ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν διαβιβάζει πληροφορίες στη Μόσχα. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, «η είδηση ότι άνθρωποι του Όρμπαν ενημερώνουν τη Μόσχα για τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με κάθε λεπτομέρεια δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν», επιβεβαιώνοντας ότι οι υποψίες αυτές υπάρχουν εδώ και καιρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πέντε Ευρωπαίους διπλωμάτες και αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico, δεν αναμένεται επίσημη αντίδραση της ΕΕ στις νέες καταγγελίες, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις στις ουγγρικές εκλογές της 12ης Απριλίου. Ωστόσο, εκφράζεται ανησυχία για τον κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών προς το Κρεμλίνο.

Σε δημοσίευμα της The Washington Post αναφέρεται ότι η κυβέρνηση Όρμπαν διατήρησε στενές επαφές με τη Μόσχα κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο φέρεται να χρησιμοποιούσε τα διαλείμματα σε συναντήσεις με άλλους αξιωματούχους για να ενημερώνει τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν οδηγήσει σε αυξημένη χρήση μικρότερων διπλωματικών σχημάτων μεταξύ χωρών με κοινές θέσεις, αντί για συνεδριάσεις με τη συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, αναφέρει το δημοσίευμα του Politico. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η τάση αυτή εξηγεί την ενίσχυση συνεργασιών όπως τα σχήματα E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8 και JEF.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αριθμοί στις ονομασίες παραπέμπουν στον αριθμό των κρατών που συμμετέχουν σε κάθε σχήμα. Η συμμαχία της Βαϊμάρης περιλαμβάνει τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία, το NB8 αποτελείται από οκτώ χώρες της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής, ενώ το JEF είναι η Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη δέκα χωρών της βόρειας Ευρώπης.

«Fake news», απαντά η Βουδαπέστη

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λάντσμπεργκις, ο οποίος συμμετείχε συχνά σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου παρευρισκόταν και ο Σιγιάρτο, δήλωσε στο Politico ότι είχε λάβει ήδη από το 2024 προειδοποιήσεις πως η ουγγρική πλευρά ενδέχεται να διαβιβάζει πληροφορίες στη Ρωσία. Όπως ανέφερε, ο ίδιος και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι περιόριζαν το εύρος των πληροφοριών που κοινοποιούσαν όταν ο Σιγιάρτο ήταν παρών.

Σύμφωνα με τον Λάντσμπεργκις, ακόμη και πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους το 2023, διπλωματικοί εκπρόσωποι κινήθηκαν ώστε να αποκλείσουν την ουγγρική αντιπροσωπεία από συνομιλίες «ευαίσθητης φύσης». «Μιλούσαμε μόνο με τυπικούς όρους και στη συνέχεια αποχωρούσαμε για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις χωρίς την Ουγγαρία σχετικά με τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία», δήλωσε.

Παράλληλα, η Ομάδα των Εννέα του Βουκουρεστίου, που αποτελείται από χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, φέρεται να εξέτασε το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Ουγγαρίας από το σχήμα το επόμενο έτος, λόγω διαφωνιών σχετικά με τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Από την πλευρά της ουγγρικής κυβέρνησης, ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γιάνος Μπόκα δήλωσε στο Politico ότι οι σχετικές αναφορές αποτελούν «fake news», κάνοντας λόγο για «απεγνωσμένη αντίδραση στην ενίσχυση της δυναμικής του κόμματος Fidesz στην προεκλογική εκστρατεία».

Όπως σημείωσε, «ο ουγγρικός λαός δεν θα εξαπατηθεί».

Ο Πέτερ Σιγιάρτο διέψευσε επίσης το περιεχόμενο του δημοσιεύματος της Washington Post, κατηγορώντας τα μέσα ενημέρωσης ότι προωθούν «θεωρίες συνωμοσίας πιο παράλογες από οτιδήποτε έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δεν αποκλείεται να περιοριστεί περαιτέρω η πρόσβαση της Ουγγαρίας σε πληροφορίες μετά τις νέες καταγγελίες.