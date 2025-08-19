Κόσμος

Politico: Η Βουδαπέστη πρώτη επιλογή του Λευκού Οίκου για την τριμερή συνάντηση Πούτιν, Ζελένσκι και Τραμπ

Το Ρolitico επικαλείται έναν αξιωματούχο της διοίκησης Τραμπ
Βουδαπέστη
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Christian Charisius / picture-alliance / dpa / AP Images

Ο Λευκός Οίκος σκέφτεται την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας Βουδαπέστη ως ένα μέρος για να φιλοξενήσει μια πιθανή τριμερή σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το σενάριο της… Βουδαπέστης, γράφει σήμερα (19/8/25) το Politico, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της διοίκησης του Ντόναλντ Τραμπ και ένα πρόσωπο που πρόσκειται στην κυβέρνηση.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προετοιμάζεται για τη Σύνοδο στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, με την πρωτεύουσά της Ουγγαρίας να αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή για τον Λευκό Οίκο, αναφέρει το Politico.

