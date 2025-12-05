Politico: Πώς η Ρωσία καταφέρνει να αντικαθιστά συνεχώς τους νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες της στην Ουκρανία

Η Ρωσία συνεχίζει να συγκροτεί έναν στρατό με εντυπωσιακό ρυθμό, παρά το γεγονός ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σοβαρά στην Ουκρανία από το 2022.

Αυτό αποκαλύπτει έρευνα του Politico, η οποία περιγράφει μια παράλληλη αγορά εργασίας στη Ρωσία όπου η συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία παρουσιάζεται σαν μια οποιαδήποτε θέση εργασίας — με μπόνους, κοινωνικές παροχές και υποσχέσεις κοινωνικής ανόδου ως βασικά κίνητρα.

Στο Telegram, οι αγγελίες στρατολόγησης κυκλοφορούν όπως και οι συνηθισμένες αγγελίες εργασίας: μπόνους έως 50.000 δολάρια, διαγραφή χρεών, εγγυημένες θέσεις στα πανεπιστήμια για τα παιδιά των στρατιωτών, δωρεάν φύλαξη… Ακόμη και ποινικά μητρώα, χρόνιες ασθένειες ή οροθετικότητα δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο. Για χιλιάδες ευάλωτους άνδρες, ο στρατός έχει γίνει «ο εργοδότης της έσχατης ανάγκης».

Μια βιομηχανία στρατολόγησης με εθνική εμβέλεια

Το Politico εξηγεί ότι αυτό το σύστημα στηρίζεται στις 80 και πλέον ρωσικές περιφέρειες, οι οποίες πιέζονται από το Κρεμλίνο να παρέχουν συνεχώς νέους στρατιώτες. Οι τοπικές αρχές αναθέτουν τη δουλειά σε ιδιωτικές εταιρείες, που με τη σειρά τους προσλαμβάνουν ελεύθερους επαγγελματίες στρατολόγους για να εντοπίζουν υποψηφίους και να τους οδηγούν μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου.

Οποιοσδήποτε Ρώσος πολίτης μπορεί πλέον να εργαστεί ως στρατολόγος, πληρωνόμενος με προμήθεια για κάθε άνδρα που στέλνει στο μέτωπο. Σύμφωνα με δεδομένα που συγκέντρωσε το δημοσιογραφικό δίκτυο Axel Springer (στο οποίο ανήκει και το Politico), ορισμένες περιφέρειες προσφέρουν πάνω από 50.000 δολάρια — ποσό αντίστοιχο με την αγορά ενός διαμερίσματος. Τα τοπικά ταμεία αποψιλώνονται για να διατηρηθεί αυτός ο ρυθμός, συχνά εις βάρος της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών.

Χάρη σε αυτό το σύστημα, περίπου 30.000 εθελοντές εντάσσονται κάθε μήνα στις ρωσικές δυνάμεις — αρκετοί για να αντισταθμίσουν τις βαριές απώλειες και να συνεχίσουν την πίεση κατά της Ουκρανίας.

Ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που ανησυχεί τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Για τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, αυτή η ικανότητα αναπλήρωσης προσωπικού αλλάζει τους συσχετισμούς του πολέμου. Ο πρώην διευθυντής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους, εκτιμά ότι η Ρωσία μπορεί να «συντηρήσει έναν μακρύ και δαπανηρό πόλεμο», κάτι που ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αυτό εξηγεί, σύμφωνα με το Politico, γιατί ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται πιο πεπεισμένος από ποτέ ότι μπορεί να επιβάλει τους όρους του στο Κίεβο — είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω μιας πολεμικής φθοράς.

Το μέσο σημειώνει επίσης ότι η Μόσχα καθιερώνει πλέον μια σχεδόν μόνιμη διαδικασία στρατολόγησης: οι εξαμηνιαίες κληρώσεις αντικαταστάθηκαν από ένα σύστημα συνεχούς επεξεργασίας, ικανό να τροφοδοτεί τον στρατό χωρίς διακοπή.

Όταν ο πόλεμος γίνεται αναγκαστική κοινωνική άνοδος

Η έρευνα περιγράφει ιστορίες ανδρών που ωθήθηκαν να υπογράψουν λόγω φτώχειας, χρεών ή δικαστικών εκκρεμοτήτων. Για κάποιους, ο στρατός προσφέρει μισθό που δεν θα έβρισκαν ποτέ στην αγορά εργασίας· για άλλους, είναι ένας τρόπος να αποφύγουν τη φυλακή. Σε φτωχές περιφέρειες όπου η οικονομία έχει καταρρεύσει, ο πόλεμος παρουσιάζεται ως μονοπάτι επιβίωσης — ή μεταθανάτιας «ηρωοποίησης».

Οι τραυματίες λαμβάνουν προκαθορισμένες αποζημιώσεις: 12.000 δολάρια για σπασμένο δάχτυλο, 36.000 δολάρια για διαλυμένο πόδι. Οι επιζώντες επιστρέφουν με εισοδήματα αδιανόητα για την προηγούμενη ζωή τους.

Ένας στρατιωτικός γίγαντας που τρομάζει την Ευρώπη

Σύμφωνα με το Politico, αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι αυτή η συστηματική, χρηματοδοτούμενη και πλέον εκβιομηχανισμένη στρατολόγηση μπορεί να προετοιμάζει τη Μόσχα για στρατιωτική δράση πέραν της Ουκρανίας. Στη Γερμανία, βουλευτές προειδοποιούν ότι η Ρωσία κινητοποιείται «σε επίπεδο που υποδηλώνει πιθανή ευρύτερη σύγκρουση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη».

Την ίδια ώρα, μια εξαντλημένη Ουκρανία, με έλλειψη προσωπικού, βλέπει το χάσμα να διευρύνεται. Σε ορισμένα σημεία του μετώπου, μπορεί να υπάρχουν έως και επτά Ρώσοι στρατιώτες για κάθε έναν Ουκρανό.