Πολιτική θύελλα μετά τη χειρονομία της Μις Φινλανδία Σάρα Τζαφτσέ με τα «σχιστά μάτια»

Σοβαρές πολιτικές διαστάσεις έχει λάβει στη Φινλανδία το σκάνδαλο που διεθνή μέσα χαρακτήρισαν ως υπόθεση «σχιστά μάτια», μετά από ανάρτηση της Μις Φινλανδία, Σάρα Τζαφτσέ, η οποία θεωρήθηκε προσβλητική απέναντι σε άτομα ασιατικής καταγωγής.

Η Τζαφτσέ, που είχε στεφθεί Μις Φινλανδία τον Σεπτέμβριο, δημοσίευσε φωτογραφία στα social media στην οποία τραβούσε τα μάτια της προς τα πλάγια με τα δάχτυλα – μια χειρονομία που συνδέεται διεθνώς με ρατσιστικά στερεότυπα για Ασιάτες. Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε «kiinalaisenkaa syömäs» («τρώγοντας με έναν Κινέζο»), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Παρά το γεγονός ότι η διοργανώτρια αρχή των καλλιστείων αποφάσισε την αφαίρεση του τίτλου της, η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν βουλευτές του κόμματος «Φινλανδοί», που συμμετέχει στην κυβερνητική συμμαχία, έσπευσαν να την υπερασπιστούν δημοσίως, αναρτώντας μάλιστα παρόμοιες φωτογραφίες στα social media.

Οι βουλευτές Κάισα Γκαρντού, Γιούχο Ερόλα και Σεμπάστιαν Τούνκινεν προκάλεσαν νέο γύρο αντιδράσεων. Από τους τρεις, μόνο ο Ερόλα ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας ότι ανήρτησε τη φωτογραφία επειδή θεώρησε πως η ποινή που επιβλήθηκε στην Τζαφτσέ ήταν «δυσανάλογα αυστηρή».

Finnish MEP Sebastian Tynkkynen showing respect to all Asian people. pic.twitter.com/v0kMSDsY8N
December 14, 2025

Η Γκαρντού υποστήριξε ότι η χειρονομία παρερμηνεύτηκε και ότι επρόκειτο για κίνηση ανακούφισης από πονοκέφαλο, ενώ ο Τούνκινεν έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα», απορρίπτοντας κάθε ανάγκη απολογίας προς την Κίνα.

Finnish MP Juho Eerola is under fire after posting a “Je suis Sarah” profile photo mimicking the eye-pulling gesture that cost former Miss Finland Sarah Dzafce her title.



Eerola denies the image is racist and says it was “for fun”, while critics say it normalises racial… pic.twitter.com/RpBVKvZMzy — HELSINKI TIMES (@HelsinkiTimes) December 12, 2025

Όπως σημειώνει το Sky News, το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά υποθέσεων στις οποίες στελέχη του κόμματος «Φινλανδοί» έχουν κατηγορηθεί για ρατσιστικές συμπεριφορές.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερο Όρπο, καταδίκασε τις ενέργειες των βουλευτών, χαρακτηρίζοντάς τες «παιδιάστικες» και τονίζοντας ότι οι αιρετοί αξιωματούχοι οφείλουν να δίνουν το παράδειγμα. Παράλληλα, μέσω ανακοινώσεων των φινλανδικών πρεσβειών σε Κίνα, Ιαπωνία και Νότια Κορέα, η κυβέρνηση ζήτησε επίσημα συγγνώμη, υπογραμμίζοντας ότι οι συγκεκριμένες αναρτήσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες της ισότητας και της ένταξης που πρεσβεύει η χώρα.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του κόμματος «Φινλανδοί» βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στους βουλευτές που τάχθηκαν στο πλευρό της πρώην Miss Finland.

Αφαίρεση τίτλου και αλλαγή σκυτάλης

Αρχικά, η Σάρα Τζαφτσέ είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν και ότι η επίμαχη κίνηση οφειλόταν σε έντονο πονοκέφαλο. Η εξήγησή της, ωστόσο, δεν έπεισε.

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν καταιγιστικές. Λίγο αργότερα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη, με τον οργανισμό Miss Finland να της αφαιρεί τον τίτλο, δηλώνοντας ότι δεν ανέχεται τον ρατσισμό ή οποιαδήποτε μορφή διακριτικής συμπεριφοράς.

Τη θέση της πήρε η Τάρα Λέχτονεν, δεύτερη στον διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου, η οποία ανέλαβε τον ρόλο σε μια ασυνήθιστη χρονική συγκυρία. Σε δηλώσεις της ανέφερε ότι θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της με «σεβασμό και υπευθυνότητα», παρά το διαφορετικό ξεκίνημα της θητείας της.