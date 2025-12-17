Σάλος με τη Μις Φινλανδία: Έχασε τον τίτλο της μετά από φωτογραφία που θεωρήθηκε ρατσιστική

Η Sarah Dzafce, εκπρόσωπος της Φινλανδίας στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στην Ταϊλάνδη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με μια φωτογραφία στην οποία τραβάει τις άκρες των ματιών της, συνοδευόμενη από λεζάντα που έγραφε «τρώγοντας με έναν Κινέζο».

Η χειρονομία της Μις Φινλανδία και εκπροσώπου της χώρας στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe θεωρήθηκε προσβλητική και προκάλεσε αντιδράσεις σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα, ενώ επηρεάστηκε ακόμη και η εθνική αεροπορική εταιρεία της Φινλανδίας, η Finnair. Το αποτέλεσμα ήταν η Dzafce να χάσει τον τίτλο της Miss Finland.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας χαρακτήρισε τη χειρονομία «απερίσκεπτη και ανόητη» και τόνισε ότι η διαμάχη που ακολούθησε ήταν «επιζήμια» για τη χώρα.

Η ίδια η Dzafce υποστήριξε ότι η χειρονομία ήταν αντίδραση σε πονοκέφαλο κατά τη διάρκεια δείπνου και ότι η προσβλητική λεζάντα προστέθηκε από φίλο της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Ζήτησε συγγνώμη μέσω Instagram, εκφράζοντας τη λύπη της για τη δυσφορία που προκάλεσε και τονίζοντας τον σεβασμό της προς όλους τους ανθρώπους. Παρ’ όλα αυτά, η συγγνώμη θεωρήθηκε ανεπαρκής από ορισμένους, καθώς δόθηκε μόνο στα φινλανδικά.

Ο οργανισμός Miss Finland υπερασπίστηκε την απόφαση να απομακρύνει τη Dzafce, τονίζοντας ότι ο τίτλος απαιτεί σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως καταγωγής ή εμφάνισης. «Λυπούμαστε βαθιά για τη ζημιά που προκάλεσαν αυτά τα γεγονότα, ειδικά στην ασιατική κοινότητα, αλλά και σε όλους όσους επηρεάστηκαν. Ο ρατσισμός δεν είναι ποτέ αποδεκτός σε καμία μορφή», ανέφερε η ανακοίνωση.