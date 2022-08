Τα νεκρά ψάρια που έχει περισυλλέξει η πυροσβεστική της Πολωνία φτάνουν τους 100 τόνους. Οι όχθες του ποταμού Όντερ, ο οποίος διαρρέει τη Γερμανία και την Πολωνία φαίνεται να έχουν μολυνθεί από χημικές ουσίες.

«Ποτέ στο παρελθόν δεν οργανώσαμε μια επιχείρηση τέτοιας κλίμακας σε ποταμό», ανέφερε η Μόνικα Νοβακόφσκα-Ντρίντα, η εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας σχετικά με τα νεκρά ψάρια στην Πολωνία.

Τα αίτια θανάτου των ψαριών είναι αδιευκρίνιστα, οι αρχές όμως υποψιάζονται ότι οφείλεται στη μόλυνση του ποταμού από χημικές ουσίες. «Τεράστιες ποσότητες χημικών αποβλήτων πιθανόν απορρίφθηκαν μέσα στον ποταμού, με πλήρη γνώση του κινδύνου και των συνεπειών», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι.

